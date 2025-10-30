UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"На актора не тягне". Назар Задніпровський розсекретив, де навчається його 16-річний син

Назар Задніпровський (кадр з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Син Назара Задніпровського, зірки "Скаженого весілля" та "Будиночку на щастя", вирішив поки не йти татовим шляхом.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора Oboz.ua.

Що Задніпровський розповів про навчання сина

Зірка серіалів зізнався, що давно мріє, аби хлопець продовжив акторську династію Задніпровських, однак той вирішив обрати інший шлях.

16-річний Михайло закінчив один зі столичних ліцеїв і вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Проте обрав для навчання не акторську професію, управління театральною справою.

"На спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів. На актора поки що його не тягне. Якщо говорити серйозно, син цілеспрямовано обрав іншу спеціальність, але все ж у театральній сфері", - поділився Назар.

Він пожартував, що син буде його майбутнім продюсером чи директором. Водночас сподівається, що з часом хлопець усе ж зацікавиться акторством.

Назар також поділився, що нині його син став спокійніший за характером. Коли був молодший, то "страждав на гіперактивність". Через це поведінка була непростою.

Родина Задніпровського (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Хто такий Назар Задніпровський

Скоро в актора день народження. Він народився 9 листопада 1975 року в Києві, тож цьогоріч відзначатиме ювілей.

У доробку актора чимало театральних та кіноробіт. Серед найвідоміших - "Скажені сусіди", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", а з нових - "Батьківські збори".

Задніпровський - артист у четвертому поколінні, тож бажання продовжити родинну справу для нього має особливе значення.

Разом із дружиною він виховує також 9-річну доньку Юлію, яка захоплюється грою на фортепіано та малюванням.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуАкториЗірки