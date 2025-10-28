Тіна Кароль пригадала, як розповіла сину про смерть його батька: "Одразу подорослішав"

Співачка Тіна Кароль відверто поділилася, як її син Веніамін сприйняв смерть батька - продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році після тривалої боротьби з онкозахворюванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавиці Анні Хаустовій.

Артистка зізналася, що не приховувала від хлопчика правди про трагедію.

Вона вирішила одразу пояснити йому, що сталося, аби не створювати ілюзій чи непорозумінь.

"Він добре знав, що сталось. Ми йому прямо сказали. Я сказала, що він тепер єдиний чоловік, і він одразу подорослішав, взяв відповідальність якусь на себе. Це боляче, але я мусила це зробити" - згадує виконавиця.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

"Це треба було подолати, аби він не виріс нюнею"

Після смерті батька оточення хлопчика - особливо бабусі - намагалися оточити його надмірною турботою та опікою. Т

іна зізналася, що це могло перешкодити формуванню характеру сина, тому вона втрутилася у процес виховання.

"Його почали всі залюблювати після смерті тата. Бабусі створювали тепличні умови. Це треба було подолати, аби він не виріс нюнею" - підсумувала вона.

Кароль наголосила, що хотіла виховати у Веніаміні самостійність і відповідальність, аби він не покладався лише на гучне ім’я своєї мами.

Нагадаємо, 28 квітня 2013 року життя Тіни Кароль різко змінилося - її чоловік Євген Огір пішов із життя через рак шлунка. Для артистки це стало величезним ударом.

У пізніших інтерв’ю вона зізнавалася, що після його смерті довго не могла оговтатися від болю і навіть почала фарбувати губи яскраво-червоною помадою, щоб приховати сльози на очах.

Від шлюбу з Євгеном Огірем у співачки залишився син Веніамін, який став для неї головною опорою.

Після смерті чоловіка Тіна Кароль не будувала нових стосунків і залишалася зосередженою на творчості.

Тіна Кароль із чоловіком (фото: viva.ua)

Під час участі у шоу "Голос країни" їй неодноразово приписували роман із молдовським співаком Даном Баланом, проте пізніше продюсер проєкту підтвердив, що це було лише частиною сценарію.

З роками артистка поступово відійшла від образу "сумної білявки з червоною помадою". Її новий репертуар став світлішим, сповненим надії й радості.

Втім, як визнає сама Тіна, у її серці досі живе кохання до Євгена Огіра, яке назавжди залишило глибокий слід у її житті.