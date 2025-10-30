"На актера не тянет". Назар Заднепровский рассекретил, где учится его 16-летний сын

Что Заднепровский рассказал об обучении сына

Звезда сериалов признался, что давно мечтает, чтобы парень продолжил актерскую династию Заднепровских, однако тот решил выбрать другой путь.

16-летний Михаил закончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Однако выбрал для обучения не актерскую профессию, а управление театральным делом.

"На специальность для будущих директоров и администраторов. На актера пока его не тянет. Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере", - поделился Назар.

Он пошутил, что сын будет его будущим продюсером или директором. В то же время надеется, что со временем парень все же заинтересуется актерством.

Назар также поделился, что сейчас его сын стал спокойнее по характеру. Когда был младше, то "страдал гиперактивностью". Из-за этого поведение было непростым.

Семья Заднепровского (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Кто такой Назар Заднепровский

Скоро у актера день рождения. Он родился 9 ноября 1975 года в Киеве, поэтому в этом году будет отмечать юбилей.

В активе актера немало театральных и киноработ. Среди самых известных - "Скажені сусіди", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", а с новых - "Батьківські збори".

Заднепровский - артист в четвертом поколении, поэтому желание продолжить семейное дело для него имеет особое значение.

Вместе с женой он воспитывает также 9-летнюю дочь Юлию, которая увлекается игрой на фортепиано и рисованием.