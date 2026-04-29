Мудрик відсторонений від футболу на 4 роки: нові факти у допінг-справі

Апеляція проти FA

За інформацією джерела, сторона Мудрика ще 26 лютого подала апеляцію проти рішення англійської Футбольної асоціації (FA), яка розглядала справу на першому етапі.

Процес перейшов у юридичну площину CAS: сторони надають письмові докази та пояснення. Точну дату судового слухання, де футболіст спробує довести свою невинуватість, визначать згодом.

Нагадаємо, допінг-скандал розгорівся у грудні 2024 року. Заборонену речовину мельдоній (занесений до списку WADA з 2016 року) виявили в організмі Михайла після матчів Ліги націй за збірну України проти Грузії та Албанії. У червні 2025 року відкриття проби "Б" лише підтвердило попередні результати.

Що загрожує Мудрику

Ситуація для вінгера залишається критичною. Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала його на чотири роки – це максимальне покарання за таке порушення.

Якщо захист зможе довести ненавмисне потрапляння препарату в організм, термін може бути скорочений. Сам Мудрик категорично заперечує вживання допінгу.

Півтора року поза грою

Українець не виходив на поле в офіційних поєдинках уже майже півтора року. Востаннє він з'являвся у грі 28 листопада 2024 року в матчі "Челсі" в Лізі конференцій проти німецького "Хайденхайма", де навіть відзначився забитим голом. Від 17 грудня 2024 року Мудрик офіційно відсторонений від змагань.

До цієї паузи вінгер встиг провести за "синіх" 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів.