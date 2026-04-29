Стало відомо, коли оголосять нового тренера збірної України: Маркевич підтвердив готовність

З'явилася конкретна дата, коли "синьо-жовті" офіційно отримають нового наставника. Головний претендент на посаду Мирон Маркевич уже перервав мовчання, зробивши гучну заяву про свою форму та готовність повернутися до національної команди, попри закиди щодо віку.

"Я завжди готовий"

Сам Мирон Богданович, коментуючи чутки про своє повернення, тримається впевнено. Після благодійного матчу у Луцьку між ветеранами київського "Динамо" та зірками місцевої "Волині", у якому Маркевич брав участь, він чітко зрозуміти, що розмови про його призначення мають під собою підґрунтя.

На запитання про готовність взяти на себе відповідальність тренер відповів прямо:

"Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо. Час покаже", - сказав він.

Окремо Маркевич зупинився на зауваженнях скептиків, які вважають, що йому може завадити поважний вік.

"Нехай приїдуть сюди, подивляться, побігають зі мною, побачать, який у кого вік!", - парирував 75-річний тренер.

Нагадаємо, що Маркевич уже керував збірною у 2010 році, і під його керівництвом команда не програла жодного поєдинку (3 перемоги та 1 нічия).

Маркевич проти італійця

За даними джерел, у федерації тривала серйозна дискусія. Андрій Шевченко нібито розглядав варіант із залученням італійського фахівця Андреа Мальдери. Проте більшість у керівництві організації виступило проти іноземців.

Наразі пріоритетним є тандем Мирона Маркевича та Олега Лужного, де досвід першого має поєднатися з жорсткою дисципліною другого.

Коли чекати на офіційну заяву

За інформацією екс-форварда київського "Динамо" Олега Саленка, ім'я нового керманича збірної України буде оголошено під час фіналу Кубка України, який відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Саме цей матч між "Динамо" та "Черніговом" стане фоном для презентації оновленого тренерського штабу.