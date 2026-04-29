Мудрик отстранен от футбола на 4 года: новые факты в допинговом деле

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, на четыре года. Сторона украинца подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского журналиста Бена Джейкобса.
По информации источника, сторона Мудрика еще 26 февраля подала апелляцию против решения английской Футбольной ассоциации (FA), которая рассматривала дело на первом этапе.
Процесс перешел в юридическую плоскость CAS: стороны предоставляют письменные доказательства и объяснения. Точную дату судебного слушания, где футболист попытается доказать свою невиновность, определят позже.
Напомним, допинг-скандал разгорелся в декабре 2024 года. Запрещенное вещество мельдоний (занесен в список WADA с 2016 года) обнаружили в организме Михаила после матчей Лиги наций за сборную Украины против Грузии и Албании. В июне 2025 года открытие пробы "Б" лишь подтвердило предварительные результаты.
Ситуация для вингера остается критической. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на четыре года - это максимальное наказание за такое нарушение.
Если защита сможет доказать непреднамеренное попадание препарата в организм, срок может быть сокращен. Сам Мудрик категорически отрицает употребление допинга.
Украинец не выходил на поле в официальных поединках уже почти полтора года. Последний раз он появлялся в игре 28 ноября 2024 года в матче "Челси" в Лиге конференций против немецкого "Хайденхайма", где даже отметился забитым голом. С 17 декабря 2024 года Мудрик официально отстранен от соревнований.
До этой паузы вингер успел провести за "синих" 73 матча, оформив 10 голов и 11 ассистов.
