"Можу зробити "Реал" ще сильнішим". Лень вразив гучною заявою у Мадриді

П'ятниця 31 жовтня 2025 19:24
UA EN RU
"Можу зробити "Реал" ще сильнішим". Лень вразив гучною заявою у Мадриді Фото: Олексій Лень (x.com/RMBaloncesto)
Автор: Андрій Костенко

Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем мадридського "Реала". Після презентації він дав перше інтерв'ю в новому статусі, де розповів про свої емоції, цілі і новий етап кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS.

"Будь-хто мріє грати за "Реал"

У вечір після презентації 32-річний центровий, зріст якого 213 см, відвідав поєдинок своєї нової команди в Євролізі проти турецького "Фенербахче". "Вершкові" впевнено перемогли (84:58), тож у новачка був хороший настрій.

"Для мене велика честь бути частиною клубу з настільки багатою історією. Будь-хто мріяв би грати за мадридський "Реал". Коли бачиш емблему цього клубу на своїх грудях – це багато значить. Це один із найвеличніших клубів Європи, і я давно стежу за ним. Бути частиною такого проєкту – справжня честь", - сказав українець.

"Мета – вигравати все"

"Я хочу допомагати команді, бути потужним у захисті, боротися, грати жорстко і підтримувати партнерів. Робитиму все, що скаже тренер. Головне – допомагати команді перемагати: в чемпіонаті Іспанії, в Євролізі, усюди".

&quot;Можу зробити &quot;Реал&quot; ще сильнішим&quot;. Лень вразив гучною заявою у Мадриді

Олексій Лень впевнений у своїх силах (фото: x.com/RMBaloncesto)

Досвід і роль у команді

"Я досвідчений гравець, який виступав у різних командах і працював із багатьма тренерами. 12 років я грав проти найкращих баскетболістів світу, тому маю, що запропонувати "Реалу". Думаю, зможу зробити команду ще сильнішою".

Про іспанську лігу ACB та Євролігу

"Я багато чув про ACB – одну з найкращих ліг за межами НБА. Євроліга – це велике змагання і водночас новий початок для мене. Після багатьох років у НБА це нова сторінка моєї кар'єри. Хочу показати себе з найкращого боку на іншій арені і з нетерпінням чекаю старту в Євролізі".

Звернення до фанатів

"Привіт усім! Мене звати Олексій, я дуже радий бути тут і познайомитися з вами. Hala Madrid!"

Раніше розповіли про деталі контракту Максима Шульги з "Бостон Селтікс" у НБА.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Реал Чемпіонат Іспанії Баскетбол Алексей Лень Евролига
