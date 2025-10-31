"Могу сделать "Реал" еще сильнее". Лень поразил громким заявлением в Мадриде

Украинский баскетболист Алексей Лень официально стал игроком мадридского "Реала" . После презентации он дал первое интервью в новом статусе, где рассказал о своих эмоциях, целях и новом этапе карьеры.

"Каждый мечтает играть за "Реал"

В вечер после презентации 32-летний центровой, рост которого 213 см, посетил поединок своей новой команды в Евролиге против турецкого "Фенербахче". "Сливочные" уверенно победили (84:58), так что у новичка было хорошее настроение.

"Для меня большая честь быть частью клуба со столь богатой историей. Каждый мечтал бы играть за мадридский "Реал". Когда видишь эмблему этого клуба на своей груди - это много значит. Это один из величайших клубов Европы, и я давно слежу за ним. Быть частью такого проекта - настоящая честь", - сказал украинец.

"Цель - выигрывать все"

"Я хочу помогать команде, быть мощным в защите, бороться, играть жестко и поддерживать партнеров. Буду делать все, что скажет тренер. Главное - помогать команде побеждать: в чемпионате Испании, в Евролиге, всюду".

Алексей Лень уверен в своих силах (фото: x.com/RMBaloncesto)

Опыт и роль в команде

"Я опытный игрок, который выступал в разных командах и работал со многими тренерами. 12 лет я играл против лучших баскетболистов мира, поэтому есть, что предложить "Реалу". Думаю, смогу сделать команду еще сильнее".

Об испанской лиге ACB и Евролиге

"Я много слышал об ACB - одной из лучших лиг за пределами НБА. Евролига - это большое соревнование и одновременно новое начало для меня. После многих лет в НБА это новая страница моей карьеры. Хочу показать себя с наилучшей стороны на другой арене и с нетерпением жду старта в Евролиге".

Обращение к фанатам

"Привет всем! Меня зовут Алексей, я очень рад быть здесь и познакомиться с вами. Hala Madrid!"