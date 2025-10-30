"Реал" офіційно представив українця: що чекає Леня та Євролізі
Український центровий Олексій Лень офіційно став гравцем мадридського "Реала". Контракт з іспанським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Після 12 сезонів у НБА український баскетболіст розпочинає новий етап кар’єри у Євролізі.
З НБА до Європи
Олексій Лень провів у Національній баскетбольній асоціації понад десятиліття, виступаючи за "Фінікс" (2013-2018), "Атланту" (2018-2020), "Сакраменто" (2020, 2021-2025), "Торонто" (2020-2021), "Вашингтон" (2021) та "Лос-Анджелес Лейкерс" (2025).
Останньою його зупинкою був "Нью-Йорк Нікс", де у вересні 2025 року він уклав короткострокову угоду, а у жовтні був відрахований після двох матчів.
Минулого сезону у складі "Лейкерс" українець у середньому набирав 2,2 очка та 3,1 підбирання за матч.
Після цього його контракт із НБА не продовжили, а кілька європейських клубів, включно з "Реалом", "Анадолу Ефес" і "Партизаном", висловили зацікавленість у послугах центрового.
Виклик у Євролізі
В Євролізі Олексію доведеться адаптуватися до іншого стилю гри - командна взаємодія, зміни схем і широка ротація є пріоритетом.
Новачку доведеться конкурувати з Вальтером Таварешем - одним із найсильніших бігменів Євроліги, який володіє вражаючим досвідом та нагородами, включно з титулом MVP Фіналу чотирьох Євроліги-2023.
Comunicado Oficial: Alex Len.#WelcomeLen— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025
Тренер і знайомі обличчя
Мадридський клуб очолив італієць Серджіо Скаріоло, один із найтитулованіших тренерів Європи. Він вже працював із Ленем у "Торонто Репторз" (2020–2021), що значно полегшує адаптацію українця у новому колективі.
Серед партнерів по команді є знайомі по НБА гравці - Трей Лайлз, Чума Океке, Факундо Кампаццо, Маріо Хезонья та інші.
Українці у Євролізі: рідкі гості
Попереднім українцем у Євролізі був Артем Пустовий, який виступав за "Барселону" у сезоні 2020/21.
До цього шанс грати на високому європейському рівні мали Володимир Герун, В’ячеслав Кравцов, Сергій Ліщук, Сергій Гладир, Олександр Окунський та Олександр Волков. Легендою залишається Григорій Хижняк, дворазовий найкращий блокуючий Євроліги.
