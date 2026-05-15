Главная » Развлечения » Спорт

Моуринью покинет "Бенфику" и возглавит "Реал": известна дата официального назначения

14:08 15.05.2026 Пт
3 мин
Мадридский клуб закрыл сделку с португальским специалистом, который ради "королевского клуба" решил досрочно покинуть Лиссабон
aimg Андрей Костенко
Моуринью покинет "Бенфику" и возглавит "Реал": известна дата официального назначения Жозе Моуринью (фото: Getty Images)
Легендарный тренер Жозе Моуринью возвращается в мадридский "Реал". Португалец уже согласовал условия контракта с испанским грандом и на следующей неделе будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

Возвращение "Особого": детали сделки

Переговоры между президентом "Реала" Флорентино Пересом и агентом тренера Жорже Мендешем продолжались несколько недель. По данным источников, Моуринью уже сообщил президенту "Бенфики" Рую Кошти о своем уходе. Несмотря на попытки лиссабонцев удержать специалиста и предложение нового контракта до 2028 года, Жозе выбрал Мадрид.

Переход не будет бесплатным для мадридцев:

  • Отступные: "Реал" выплатит "орлам" компенсацию в размере 7 миллионов евро.
  • Дедлайн: опция выкупа действует только в течение 10 дней после завершения сезона.
  • Контракт: ожидается, что соглашение с "Реалом" будет рассчитано до лета 2028 года.

Украинский аспект

Это решение непосредственно повлияет на будущее игроков сборной Украины - Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Для Лунина это означает работу с очередным тренером "Реала" - уже третьим, после ухода Карло Анчелотти по окончании прошлого сезона. В то же время Трубин и Судаков в "Бенфике" готовятся к смене наставника - главным фаворитом на место Моуринью считают Марку Силву.

Финиш сезона для "Реала" и "Бенфики"

Сейчас "Реал" занимает вторую строчку Ла Лиги (80 очков). Лунин и компания завершат чемпионат матчами против "Севильи" (17 мая) и "Атлетика" (23 мая).

Для Трубина и Судакова эра Моуринью в Лиссабоне закончится уже в эту субботу, 16 мая, матчем последнего тура Примейры против "Эшторила".

Нового руководителя "Бенфики", как и Жозе в Мадриде, планируют представить уже на следующей неделе.

Кто такой Жозе Моуринью

Уроженец Сетубала, после непродолжительной игровой карьеры в 1980-х перешел на тренерскую работу. Толчок к работе на профессиональном уровне получил благодаря сотрудничеству с легендарным английским специалистом Бобби Робсоном в роли переводчика.

Вместе с Робсоном работал в лиссабонской "Бенфике", "Порту" и испанской "Барселоне". Остался в рядах каталонцев после назначения Луи ван Гала. В 2000 году начал самостоятельную тренерскую карьеру с "Бенфики", позже тренировал "Лейрию".

Первых успехов достиг во главе "Порту", с которым работал в 2002-2004 гг. Завоевал с "драконами" два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, получил Кубок УЕФА и триумфовал в Лиге чемпионов.

В 2004-м перебрался в Англию, где в разные годы работал с лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также "Манчестер Юнайтед". Наибольших успехов достиг с "синими" - три титула АПЛ, Кубок Англии, три Кубка Лиги, Суперкубок Англии. С МЮ завоевал Кубок Англии и Кубок лиги, а также победил в Лиге Европы-2016/17.

Также работал в Италии. Во главе миланского "Интера" (2008-2010 годы) после Суперкубка и Скудетто в первый сезон оформил требл во втором, победив в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Со столичной "Ромой" выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22.

Период работы Моуринью с мадридским "Реалом" в 2010-2013 гг в целом был не очень убедительным. "Сливочные" с португальцем во главе стали чемпионами Ла Лиги в сезоне-2011/12, а также завоевали по Кубку и Суперкубку Испании. Впрочем, обычно находились в тени "Барселоны" Пепа Гвардиолы.

Кроме того, возглавлял турецкий "Фенербахче". Осенью 2025-го вернулся в "Бенфику".

Прозвища - "Особенный", "Моур". Собрал целую коллекцию индивидуальных призов, а интерес к собственной персоне подогревал так называемыми играми разума - словесными перепалками и конфронтацией с другими тренерами, футболистами команд-соперниц, медиа, арбитрами и даже собственными подопечными.

Ранее мы сообщили, что Артем Довбик возобновил тренировки с "Ромой" перед решающими матчами Серии А.

