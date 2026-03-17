MONATIK з дружиною на рідкісних фото показали, як їхні сини помітно підросли та змінилися
Дружина українського співака MONATIK Ірина поділилася новими сімейними кадрами, на яких показала, як вони провели вихідні разом зі старшими синами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram коханої артиста.
Так, Ірина розповіла, що вікенд родина вирішила присвятити активному відпочинку.
Разом із дітьми вони побували на "Куражі", де провели час у теплій атмосфері та зробили кілька спільних фото.
На опублікованих знімках MONATIK і його дружина позували разом зі старшими синами - Данилом і Платоном.
Саме ці кадри особливо привернули увагу шанувальників, адже подружжя нечасто показує дітей у соцмережах.
Тому підписники одразу помітили, наскільки хлопці підросли й змінилися.
"На вихідних завітали на неймовірно атмосферний "Кураж". Ну, яка ж там атмосфера! Ну, скільки ж там краси, неймовірно цікавих людей, продукції на різний смак!" - поділилася Ірина.
MONATIK з родиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Водночас наймолодший син пари, Леон, цього разу не приєднався до родинного виходу й залишився вдома.
Нагадаємо, Дмитро та Ірина вже майже 10 років живуть у шлюбі. Разом вони виховують двох старших синів - Платона і Данила, а наприкінці 2024 року в родині з’явився ще один хлопчик, якого назвали Леон.
Про те, що подружжя чекає на поповнення, стало відомо в серпні 2024 року.
Радісну новину пара повідомила в оригінальний спосіб.
На знімку Ірина позувала з відкритим животиком, прикривши обличчя газетою з заголовком про вагітність.
Поруч стояв Дмитро, який також тримав у руках газету з написом: "У нас буде дитина".
Вас ще може зацікавити:
Довженко чесно відповів, чи готовий стати батьком втретє