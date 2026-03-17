MONATIK з дружиною на рідкісних фото показали, як їхні сини помітно підросли та змінилися

22:08 17.03.2026 Вт
Свіжі сімейні кадри викликали обговорення, адже Данила і Платона подружжя нечасто показують у соцмережах
aimg Іванна Пашкевич
MONATIK з родиною (фото: instagram.com/monatik_official)

Дружина українського співака MONATIK Ірина поділилася новими сімейними кадрами, на яких показала, як вони провели вихідні разом зі старшими синами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram коханої артиста.

Так, Ірина розповіла, що вікенд родина вирішила присвятити активному відпочинку.

Разом із дітьми вони побували на "Куражі", де провели час у теплій атмосфері та зробили кілька спільних фото.

На опублікованих знімках MONATIK і його дружина позували разом зі старшими синами - Данилом і Платоном.

Саме ці кадри особливо привернули увагу шанувальників, адже подружжя нечасто показує дітей у соцмережах.

Тому підписники одразу помітили, наскільки хлопці підросли й змінилися.

"На вихідних завітали на неймовірно атмосферний "Кураж". Ну, яка ж там атмосфера! Ну, скільки ж там краси, неймовірно цікавих людей, продукції на різний смак!" - поділилася Ірина.

MONATIK з родиною (фото: instagram.com/monatik_official)

Водночас наймолодший син пари, Леон, цього разу не приєднався до родинного виходу й залишився вдома.

Нагадаємо, Дмитро та Ірина вже майже 10 років живуть у шлюбі. Разом вони виховують двох старших синів - Платона і Данила, а наприкінці 2024 року в родині з’явився ще один хлопчик, якого назвали Леон.

Про те, що подружжя чекає на поповнення, стало відомо в серпні 2024 року.

Радісну новину пара повідомила в оригінальний спосіб.

На знімку Ірина позувала з відкритим животиком, прикривши обличчя газетою з заголовком про вагітність.

Поруч стояв Дмитро, який також тримав у руках газету з написом: "У нас буде дитина".

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
