ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

MONATIK с женой на редких фото показали, как их сыновья заметно подросли и изменились

22:08 17.03.2026 Вт
2 мин
Свежие семейные кадры вызвали обсуждение, ведь Даниила и Платона супруги нечасто показывают в соцсетях
aimg Иванна Пашкевич
MONATIK с женой на редких фото показали, как их сыновья заметно подросли и изменились MONATIK с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)

Жена украинского певца MONATIK Ирина поделилась новыми семейными кадрами, на которых показала, как они провели выходные вместе со старшими сыновьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram любимой артиста.

Так, Ирина рассказала, что уикенд семья решила посвятить активному отдыху.

Вместе с детьми они побывали на "Кураже", где провели время в теплой атмосфере и сделали несколько совместных фото.

На опубликованных снимках MONATIK и его жена позировали вместе со старшими сыновьями - Даниилом и Платоном.

Именно эти кадры особенно привлекли внимание поклонников, ведь супруги нечасто показывают детей в соцсетях.

Поэтому подписчики сразу заметили, насколько ребята подросли и изменились.

"На выходных посетили невероятно атмосферный "Кураж". Ну, какая же там атмосфера! Ну, сколько же там красоты, невероятно интересных людей, продукции на разный вкус!" - поделилась Ирина.

MONATIK с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)

В то же время самый младший сын пары, Леон, на этот раз не присоединился к семейному выходу и остался дома.

Напомним, Дмитрий и Ирина уже почти 10 лет живут в браке. Вместе они воспитывают двух старших сыновей - Платона и Даниила, а в конце 2024 года в семье появился еще один мальчик, которого назвали Леон.

О том, что супруги ждут пополнения, стало известно в августе 2024 года.

Радостную новость пара сообщила оригинальным способом.

На снимке Ирина позировала с открытым животиком, прикрыв лицо газетой с заголовком о беременности.

Рядом стоял Дмитрий, который также держал в руках газету с надписью: "У нас будет ребенок".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дмитрий Монатик Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО