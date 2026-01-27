Мобілізували? У мережі обговорюють раптове зникнення відомого українського блогера

Що відомо про зникнення Беспалова

24 січня Беспалов опублікував голосове повідомлення у своєму Telegram-каналі, в якому попередив підписників, що певний час не виходитиме на звʼязок і не зможе регулярно випускати контент.

"Друзі, мене не зламали, це пишу я. Поки що не зможу бути на звʼязку і не знаю, коли зʼявляться випуски. Але обовʼязково повернемось і будемо знімати свіжі плітки. Усім дякую за підтримку", - сказав блогер.

Богдан Беспалов зник із соцмереж (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Після цього він більше не зʼявлявся в інформаційному просторі.

Згодом Telegram-канал "Злива" повідомив, що в кулуарах активно обговорюють ймовірну мобілізацію пліткаря.

"В тусовці вперто ходять чутки про мобілізацію пліткаря Богдана Беспалова. А наш техвідділ каже, що Богдан нині поїхав в навчальну частину", - зазначили журналісти.

Раніше Беспалов в інтервʼю журналістці Аліні Доротюк розповідав, що вже мав інцидент із представниками ТЦК в Києві.

За його словами, ситуація сталася раптово, попри те, що всі документи в нього були в порядку.

"Я йшов на Оболоні, нікого не чіпаючи. У мене є "Резерв", дані оновлені, ВЛК всі пройдені з 2022 року. Які можуть бути питання. Йду до метро. Якраз на благодійний захід. Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусік і повезли", - розповідав оглядач українського шоу-бізнесу.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Згодом, за словами Беспалова, його відпустили - він припускав, що це сталося через впізнаваність у соцмережах і так звану "синю галочку" в Instagram.

Водночас блогер наголошував, що, попри страх і розчарування, не планує залишати Україну.

Коротка біографія Богдана Беспалова

Беспалов народився 1 грудня 1991 року в Черкасах. Після завершення навчання в університеті у 2016 році розпочав професійну діяльність у політичній сфері.

Працював прессекретарем і політичним піарником, співпрацюючи з різними політичними силами та народними депутатами.

У 2021 році ухвалив рішення залишити політику й зосередитися на творчій діяльності - напрямі, до якого, за його словами, тягнувся з дитинства.

Уже навесні того ж року став піарником співачки Наталі Могилевської, а також виступив автором композиції "До дна".

Власний YouTube-канал почав розвивати ще у 2019 році, однак саме після початку повномасштабного вторгнення він перетворився на головний професійний проєкт.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Обравши формат зіркових пліток та інсайдів, блогер оприлюднив низку резонансних історій, які отримали широкий розголос і привернули увагу аудиторії та українських медіа.

Серед інших ютуберів вирізняється провокаційною, грайливою манерою подачі та вмінням тримати інтригу, що підсилює інтерес глядачів до шоу-бізнесових тем.

Нині залишається єдиним українським блогером, який системно працює в цьому нішевому та ексклюзивному жанрі.