Мобилизовали? В сети обсуждают внезапное исчезновение известного украинского блогера

Что известно об исчезновении Беспалова

24 января Беспалов опубликовал голосовое сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил подписчиков, что некоторое время не будет выходить на связь и не сможет регулярно выпускать контент.

"Друзья, меня не взломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку", - сказал блогер.

Богдан Беспалов исчез из соцсетей (фото: instagram.com/bespalovmusic)

После этого он больше не появлялся в информационном пространстве.

Впоследствии Telegram-канал "Слива" сообщил, что в кулуарах активно обсуждают вероятную мобилизацию сплетника.

"В тусовке упорно ходят слухи о мобилизации сплетника Богдана Беспалова. А наш техотдел говорит, что Богдан сейчас поехал в учебную часть", - отметили журналисты.

Ранее Беспалов в интервью журналистке Алине Доротюк рассказывал, что уже имел инцидент с представителями ТЦК в Киеве.

По его словам, ситуация произошла внезапно, несмотря на то, что все документы у него были в порядке.

"Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", - рассказывал обозреватель украинского шоу-бизнеса.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Впоследствии, по словам Беспалова, его отпустили - он предполагал, что это произошло из-за узнаваемости в соцсетях и так называемой "синей галочки" в Instagram.

В то же время блогер подчеркивал, что, несмотря на страх и разочарование, не планирует покидать Украину.

Краткая биография Богдана Беспалова

Беспалов родился 1 декабря 1991 года в Черкассах. После завершения обучения в университете в 2016 году начал профессиональную деятельность в политической сфере.

Работал пресс-секретарем и политическим пиарщиком, сотрудничая с различными политическими силами и народными депутатами.

В 2021 году принял решение оставить политику и сосредоточиться на творческой деятельности - направлении, к которому, по его словам, тянулся с детства.

Уже весной того же года стал пиарщиком певицы Натальи Могилевской, а также выступил автором композиции "До дна".

Собственный YouTube-канал начал развивать еще в 2019 году, однако именно после начала полномасштабного вторжения он превратился в главный профессиональный проект.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Выбрав формат звездных сплетен и инсайдов, блогер обнародовал ряд резонансных историй, которые получили широкую огласку и привлекли внимание аудитории и украинских медиа.

Среди других ютуберов отличается провокационной, игривой манерой подачи и умением держать интригу, что усиливает интерес зрителей к шоу-бизнесовым темам.

Сейчас остается единственным украинским блогером, который системно работает в этом нишевом и эксклюзивном жанре.