"Мій найдорожчий": Дженніфер Еністон розчулила рідкісним фото з коханим

Американська акторка Дженніфер Еністон вперше опублікувала спільне фото зі своїм коханим Джимом Кертісом. Зірка серіалу "Друзі" таким чином привітала його з днем народження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

56-річна Еністон розмістила у своєму блозі чорно-біле фото, де обіймає Кертіса.

"З днем народження, мій коханий та найдорожчий", - написала вона під фото.

Дженніфер Еністон з коханим (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Пара вперше потрапила в об’єктиви папараці в липні цього року - їх бачили разом на яхті.

Відтоді Джим Кертіс, який працює автором і гіпнотерапевтом, неодноразово супроводжував акторку на публічних заходах, зокрема на прем’єрі четвертого сезону "Ранкового шоу" у вересні.

Відомо, що Дженніфер і Джима познайомив спільний друг. Еністон була знайома з його роботами ще до початку стосунків, адже читала його книгу.

Джерела зазначають, що Кертіс допоміг акторці "сповільнитися" та знайти внутрішню рівновагу.

"Він підтримує її таким чином, що це здається новим", - розповів інсайдер People.

Джим Кертіс (скріншот)

Джим понад 20 років працює у сфері здоров’я та велнесу. На своєму сайті він зазначає, що допомагає людям "розкрити себе на повну" і ділиться мотиваційними відео у соцмережах.

Останнім часом пару неодноразово бачили разом - зокрема, під час вечері у Нью-Йорку та в ресторані Nobu у Малібу, де вони проводили час із Кортні Кокс і Джонні Макдейдом.

У нещодавньому інтерв’ю Entertainment Tonight Еністон відмовилася розкривати подробиці особистого життя, лише зазначивши, що їй "дуже мило" поруч із Кертісом.