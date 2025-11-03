ua en ru
"Мой самый дорогой": Дженнифер Энистон растрогала редким фото с любимым

Понедельник 03 ноября 2025 10:31
"Мой самый дорогой": Дженнифер Энистон растрогала редким фото с любимым Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса Дженнифер Энистон впервые опубликовала совместное фото со своим возлюбленным Джимом Кертисом. Звезда сериала "Друзья" таким образом поздравила его с днем рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

56-летняя Энистон разместила в своем блоге черно-белое фото, где обнимает Кертиса.

"С днем рождения, мой любимый и самый дорогой", - написала она под фото.

&quot;Мой самый дорогой&quot;: Дженнифер Энистон растрогала редким фото с любимымДженнифер Энистон с возлюбленным (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Пара впервые попала в объективы папарацци в июле этого года - их видели вместе на яхте.

С тех пор Джим Кертис, который работает автором и гипнотерапевтом, неоднократно сопровождал актрису на публичных мероприятиях, в частности на премьере четвертого сезона "Утреннего шоу" в сентябре.

Известно, что Дженнифер и Джима познакомил общий друг. Энистон была знакома с его работами еще до начала отношений, ведь читала его книгу.

Источники отмечают, что Кертис помог актрисе "замедлиться" и найти внутреннее равновесие.

"Он поддерживает ее таким образом, что это кажется новым", - рассказал инсайдер People.

&quot;Мой самый дорогой&quot;: Дженнифер Энистон растрогала редким фото с любимымДжим Кертис (скриншот)

Джим более 20 лет работает в сфере здоровья и велнеса. На своем сайте он отмечает, что помогает людям "раскрыть себя на полную" и делится мотивационными видео в соцсетях.

В последнее время пару неоднократно видели вместе - в частности, во время ужина в Нью-Йорке и в ресторане Nobu в Малибу, где они проводили время с Кортни Кокс и Джонни Макдейдом.

В недавнем интервью Entertainment Tonight Энистон отказалась раскрывать подробности личной жизни, лишь отметив, что ей "очень мило" рядом с Кертисом.

