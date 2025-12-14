Міс Україна-2025: хто така Валерія Лісовська - головна красуня країни (фото)

Хто така Валерія Лісовська

Валерія Лісовська - студентка другого курсу Міжнародного гуманітарного університету в Одесі, де навчається за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Вона вільно володіє англійською та французькою мовами, активно займається великим тенісом, танцями та акторською майстерністю.

Крім того, дівчина проходила курси журналістики, розвивається у сфері моделінгу та бере активну участь у студентських ініціативах.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Раніше вона зазначала, що конкурс "Міс Україна" розглядала не лише як змагання краси, а як платформу для самореалізації, участі в соціальних проєктах і втілення власних ідей.

Попередні роки стали для Лісовської важливими у формуванні конкурсного досвіду.

У 2024 році вона брала участь у конкурсі "Міс Міжнародний гуманітарний університет 2025", а в липні 2025-го повідомила про здобуття титулу "Віце Міс Південь-Україна 2025" у межах конкурсу "Міс Одеса".

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Про результати конкурсу "Міс Україна 2025" організатори офіційно повідомили у соцмережах.

У дописі наголосили, що здобутий титул для Валерії Лісовської - це початок нового етапу, який передбачає підготовку до міжнародного конкурсу "Міс Світу 2026", а також участь у суспільних і благодійних ініціативах.

Під час фінального шоу переможниці вручили корону, інкрустовану сапфірами. За задумом організаторів, синє каміння уособлює мирне небо та внутрішню силу, а світлі елементи - стійкість українських жінок.

Дизайн корони натхненний образом Дерева життя, що символізує розвиток, спадковість і надію.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Інші титули фіналу "Міс Україна 2025"

Окрім головного звання, журі визначило переможниць і в інших номінаціях.

Титул "Міс Україна. Земля" отримала Софія Орел, яка представить Україну на конкурсі "Міс Земля 2026".

Ольга Дмітрієвська стала "Віцеміс Україна 2025", а Марія Калініченко - "Другою Віцеміс Україна 2025".

Спеціальні нагороди здобули Маргарита Найденко ("Міс Благодійність Україна 2025") та Софія Лєвіна ("Міс Народний вибір Україна 2025").

TOP-6 "Miss Ukraine 2025" (фото: instagram.com/missukraine_official)