ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Михайлюк програв із "Ютою", а Дончич з "Лейкерс" знову вражає: топ-результати НБА

Понеділок 03 листопада 2025 10:35
UA EN RU
Михайлюк програв із "Ютою", а Дончич з "Лейкерс" знову вражає: топ-результати НБА Результати матчів НБА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

"Оклахома" залишилася єдиною непереможною командою НБА. Лука Дончич оформив тріпл-дабл за "Лейкерс", а українець Михайлюк вийшов у старті "Юти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Оклахома-Сіті" залишається непереможною

"Оклахома-Сіті Тандер" продовжує демонструвати стовідсотковий результат на старті сезону, розгромивши "Нью-Орлеан Пеліканс" з рахунком 137:106. "Тандер" домінували протягом усього матчу, вигравши кожну з чотирьох чвертей.

У той же час, "Сан-Антоніо Сперс" і зірковий новачок Віктор Вембаньяма зазнали першої поразки в сезоні, поступившись на виїзді "Фініксу" - 118:130.

Французький бігмен провів невдалий матч, набравши лише 9 очок. Також першу поразку зафіксував "Чикаго", який програв "Нью-Йорку" - 116:128.

Тріпл-дабл Дончича допоміг "Лейкерс" перемогти

"Лос-Анджелес Лейкерс" у видовищному поєдинку здобули перемогу над "Маямі" з рахунком 130:120.

Лідер "Озерних" Лука Дончич знову продемонстрував неймовірну результативність, оформивши тріпл-дабл: 29 очок, 11 підбирань та 10 передач.

Українець Михайлюк вийшов у старті, але "Юта" програла

Український баскетболіст Святослав Михайлюк розпочав матч "Юти Джаз" проти "Шарлотт Хорнетс" у стартовій п'ятірці. Його команда, на жаль, зазнала розгромної поразки 103:126.

Михайлюк провів на майданчику 29 хвилин і за цей час набрав 3 очки, зробив 2 підбирання та віддав 2 передачі, а також записав до свого активу 1 блок-шот.

Усі результати матчів ігрового дня НБА:

  • "Оклахома-Сіті" – "Новий Орлеан" – 137:106
  • "Шарлотт" – "Юта" – 126:103
  • "Торонто" – "Мемфіс" – 117:104
  • "Клівленд" – "Атланта" – 117:109
  • "Бруклін" – "Філадельфія" – 105:129
  • "Нью-Йорк" – "Чикаго" – 128:116
  • "Фінікс" – "Сан-Антоніо" – 130:118
  • "Лейкерс" – "Маямі" – 130:120

Раніше ми повідомляли, як пограбували зірку "Оклахома-Сіті Тандер" Шея Гілджеса-Александера під час матчу.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Крім того, дивіться, як баскетбольна команда "Реал" офіційно представив українця Олексія Леня.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН