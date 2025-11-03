ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Михайлюк проиграл с "Ютой", а Дончич с "Лейкерс" снова впечатляет: топ-результаты НБА

Понедельник 03 ноября 2025 10:35
UA EN RU
Михайлюк проиграл с "Ютой", а Дончич с "Лейкерс" снова впечатляет: топ-результаты НБА Результаты матчей НБА (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

"Оклахома" осталась единственной непобедимой командой НБА. Лука Дончич оформил трипл-дабл за "Лейкерс", а украинец Михайлюк вышел в старте "Юты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

"Оклахома-Сити" остается непобедимой

"Оклахома-Сити Тандер" продолжает демонстрировать стопроцентный результат на старте сезона, разгромив "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 137:106. "Тандер" доминировали на протяжении всего матча, выиграв каждую из четырех четвертей.

В то же время, "Сан-Антонио Сперс" и звездный новичок Виктор Вембаньяма потерпели первое поражение в сезоне, уступив на выезде "Финиксу" - 118:130.

Французский бигмен провел неудачный матч, набрав лишь 9 очков. Также первое поражение зафиксировал "Чикаго", который проиграл "Нью-Йорку" - 116:128.

Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" победить

"Лос-Анджелес Лейкерс" в зрелищном поединке одержали победу над "Майами" со счетом 130:120.

Лидер "Озерных" Лука Дончич вновь продемонстрировал невероятную результативность, оформив трипл-дабл: 29 очков, 11 подборов и 10 передач.

Украинец Михайлюк вышел в старте, но "Юта" проиграла

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк начал матч "Юты Джаз" против "Шарлотт Хорнетс" в стартовой пятерке. Его команда, к сожалению, потерпела разгромное поражение 103:126.

Михайлюк провел на площадке 29 минут и за это время набрал 3 очка, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи, а также записал в свой актив 1 блок-шот.

Все результаты матчей игрового дня НБА:

  • "Оклахома-Сити" - "Новый Орлеан" - 137:106
  • "Шарлотт" - "Юта" - 126:103
  • "Торонто" - "Мемфис" - 117:104
  • "Кливленд" - "Атланта" - 117:109
  • "Бруклин" - "Филадельфия" - 105:129
  • "Нью-Йорк" - "Чикаго" - 128:116
  • "Финикс" - "Сан-Антонио" - 130:118
  • "Лейкерс" - "Майами" - 130:120

Ранее мы сообщали, как ограбили звезду "Оклахома-Сити Тандер" Шея Гилджеса-Александера во время матча.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

Кроме того, смотрите, как баскетбольная команда "Реал" официально представил украинца Алексея Леня.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
Новости
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН