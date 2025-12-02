Михайлюк повторив два рекорди сезону і витягнув "Юту" до перемоги в НБА

Український захисник Святослав Михайлюк допоміг "Юта Джаз" здобути перемогу у другій за три дні зустрічі з "Г’юстон Рокетс" (133:125), повторивши свої найкращі показники сезону за підбираннями та передачами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.
Святослав Михайлюк розпочав матч у стартовій п’ятірці та провів на паркеті 26 хвилин. За цей час він зібрав 10 очок, реалізувавши один середній кидок, два триочкових та обидві спроби зі штрафної лінії.
Українець також оформив 6 підбирань і 5 результативних передач, повторивши власні сезонні рекорди. Раніше Михайлюк збирав шість підбирань у грі проти "Бостона", а п’ять асистів віддавав у зустрічі з "Лейкерс".
Для Святослава це вже дев’ятий матч у сезоні, де він набирає 10 і більше очок. Минулого року таких поєдинків у його активі було 16.
Господарі відірвалися у другій чверті, вигравши її 37:25, що дозволило створити двозначний відрив, який вони втримали до фінальної сирени. Найрезультативнішими у складі "Джаз" стали Лаурі Маркканен (29) та Кейонт Джордж (28).
Після цієї перемоги команда Михайлюка має баланс 7–13 і посідає 11-й рядок у Західній конференції.
Наступний матч "Юта Джаз" проведе в ніч проти п’ятниці, 5 грудня. Суперником стане "Бруклін Нетс". Початок зустрічі - о 2:30 за київським часом.
У ніч на 2 грудня в НБА відбулося дев’ять поєдинків регулярного чемпіонату.
