Михайлюк повторил два рекорда сезона и вытащил "Юту" к победе в НБА

Михайлюк укрепляет роль в старте "Юты"

Святослав Михайлюк начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 26 минут. За это время он собрал 10 очков, реализовав один средний бросок, два трехочковых и обе попытки со штрафной линии.

Украинец также оформил 6 подборов и 5 результативных передач, повторив собственные сезонные рекорды. Ранее Михайлюк собирал шесть подборов в игре против "Бостона", а пять ассистов отдавал во встрече с "Лейкерс".

Для Святослава это уже девятый матч в сезоне, где он набирает 10 и более очков. В прошлом году таких поединков в его активе было 16.

"Юта" удержала преимущество и выиграла седьмую игру сезона

Хозяева оторвались во второй четверти, выиграв ее 37:25, что позволило создать двузначный отрыв, который они удержали до финальной сирены. Самыми результативными в составе "Джаз" стали Лаури Маркканен (29) и Кейонт Джордж (28).

После этой победы команда Михайлюка имеет баланс 7-13 и занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

Самые яркие события других матчей ночи:

"Лейкерс" - "Финикс" 108:125. После семи побед подряд команда из Лос-Анджелеса уступила. Самым результативным в матче стал Лука Дончич с дабл-даблом (38 очков, 11 подборов). У "Санз" выделились Брукс (33) и Гиллеспи (28).

После семи побед подряд команда из Лос-Анджелеса уступила. Самым результативным в матче стал Лука Дончич с дабл-даблом (38 очков, 11 подборов). У "Санз" выделились Брукс (33) и Гиллеспи (28). "Денвер" - "Даллас" 121:131. Несмотря на очередной трипл-дабл Николы Йокича (29+20+13), "Наггетс" проиграли. "Маверикс" вытащили игру благодаря взрывным выступлениям Дэвиса (32+13) и Нембхарда (28+10).

Несмотря на очередной трипл-дабл Николы Йокича (29+20+13), "Наггетс" проиграли. "Маверикс" вытащили игру благодаря взрывным выступлениям Дэвиса (32+13) и Нембхарда (28+10). "Вашингтон" - "Милуоки" 129:126. Победу хозяевам принесли 28 очков Макколлума и мощная игра Бэгли (22+9).

Победу хозяевам принесли 28 очков Макколлума и мощная игра Бэгли (22+9). "Детройт" - "Атланта" 99:98. Напряженная концовка завершилась минимальной победой "Пистонс". Лучшим стал Дюрен (21+11).

Напряженная концовка завершилась минимальной победой "Пистонс". Лучшим стал Дюрен (21+11). "Индиана" - "Кливленд" 119:135. Донован Митчелл провел феноменальный матч, набрав 43 очка.

Донован Митчелл провел феноменальный матч, набрав 43 очка. "Бруклин" - "Шарлотт" 116:103. Портер оформил 35 очков и помог "Нетс" взять уверенную победу.

Портер оформил 35 очков и помог "Нетс" взять уверенную победу. "Майами" - "Клипперс" 140:123. "Гит" доминировали благодаря Пауэллу (30) и Адебайо (27+14).

"Гит" доминировали благодаря Пауэллу (30) и Адебайо (27+14). "Орландо" - "Чикаго" 125:120. Дезмонд Бэйн набрал 37 очков и стал главной движущей силой хозяев.

Что дальше

Следующий матч "Юта Джаз" проведет в ночь на пятницу, 5 декабря. Соперником станет "Бруклин Нетс". Начало встречи - в 2:30 по киевскому времени.

В ночь на 2 декабря в НБА состоялось девять поединков регулярного чемпионата.