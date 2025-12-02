Михайлюк повторил два рекорда сезона и вытащил "Юту" к победе в НБА

Украинский защитник Святослав Михайлюк помог "Юта Джаз" одержать победу во второй за три дня встрече с "Хьюстон Рокетс" (133:125), повторив свои лучшие показатели сезона по подборам и передачам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.
Святослав Михайлюк начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 26 минут. За это время он собрал 10 очков, реализовав один средний бросок, два трехочковых и обе попытки со штрафной линии.
Украинец также оформил 6 подборов и 5 результативных передач, повторив собственные сезонные рекорды. Ранее Михайлюк собирал шесть подборов в игре против "Бостона", а пять ассистов отдавал во встрече с "Лейкерс".
Для Святослава это уже девятый матч в сезоне, где он набирает 10 и более очков. В прошлом году таких поединков в его активе было 16.
Хозяева оторвались во второй четверти, выиграв ее 37:25, что позволило создать двузначный отрыв, который они удержали до финальной сирены. Самыми результативными в составе "Джаз" стали Лаури Маркканен (29) и Кейонт Джордж (28).
После этой победы команда Михайлюка имеет баланс 7-13 и занимает 11-ю строчку в Западной конференции.
Следующий матч "Юта Джаз" проведет в ночь на пятницу, 5 декабря. Соперником станет "Бруклин Нетс". Начало встречи - в 2:30 по киевскому времени.
В ночь на 2 декабря в НБА состоялось девять поединков регулярного чемпионата.
