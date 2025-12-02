Михайлюк повторил два рекорда сезона и вытащил "Юту" к победе в НБА
Украинский защитник Святослав Михайлюк помог "Юта Джаз" одержать победу во второй за три дня встрече с "Хьюстон Рокетс" (133:125), повторив свои лучшие показатели сезона по подборам и передачам.
Михайлюк укрепляет роль в старте "Юты"
Святослав Михайлюк начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 26 минут. За это время он собрал 10 очков, реализовав один средний бросок, два трехочковых и обе попытки со штрафной линии.
Украинец также оформил 6 подборов и 5 результативных передач, повторив собственные сезонные рекорды. Ранее Михайлюк собирал шесть подборов в игре против "Бостона", а пять ассистов отдавал во встрече с "Лейкерс".
Для Святослава это уже девятый матч в сезоне, где он набирает 10 и более очков. В прошлом году таких поединков в его активе было 16.
"Юта" удержала преимущество и выиграла седьмую игру сезона
Хозяева оторвались во второй четверти, выиграв ее 37:25, что позволило создать двузначный отрыв, который они удержали до финальной сирены. Самыми результативными в составе "Джаз" стали Лаури Маркканен (29) и Кейонт Джордж (28).
После этой победы команда Михайлюка имеет баланс 7-13 и занимает 11-ю строчку в Западной конференции.
Самые яркие события других матчей ночи:
- "Лейкерс" - "Финикс" 108:125. После семи побед подряд команда из Лос-Анджелеса уступила. Самым результативным в матче стал Лука Дончич с дабл-даблом (38 очков, 11 подборов). У "Санз" выделились Брукс (33) и Гиллеспи (28).
- "Денвер" - "Даллас" 121:131. Несмотря на очередной трипл-дабл Николы Йокича (29+20+13), "Наггетс" проиграли. "Маверикс" вытащили игру благодаря взрывным выступлениям Дэвиса (32+13) и Нембхарда (28+10).
- "Вашингтон" - "Милуоки" 129:126. Победу хозяевам принесли 28 очков Макколлума и мощная игра Бэгли (22+9).
- "Детройт" - "Атланта" 99:98. Напряженная концовка завершилась минимальной победой "Пистонс". Лучшим стал Дюрен (21+11).
- "Индиана" - "Кливленд" 119:135. Донован Митчелл провел феноменальный матч, набрав 43 очка.
- "Бруклин" - "Шарлотт" 116:103. Портер оформил 35 очков и помог "Нетс" взять уверенную победу.
- "Майами" - "Клипперс" 140:123. "Гит" доминировали благодаря Пауэллу (30) и Адебайо (27+14).
- "Орландо" - "Чикаго" 125:120. Дезмонд Бэйн набрал 37 очков и стал главной движущей силой хозяев.
Что дальше
Следующий матч "Юта Джаз" проведет в ночь на пятницу, 5 декабря. Соперником станет "Бруклин Нетс". Начало встречи - в 2:30 по киевскому времени.
В ночь на 2 декабря в НБА состоялось девять поединков регулярного чемпионата.
