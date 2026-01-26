Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщика
Легендарний семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, який понад 12 років тому отримав важку черепно-мозкову травму після падіння під час катання на лижах, за інформацією ЗМІ, більше не є прикутий до ліжка. Водночас його стан залишається важким, а публічних підтверджень від родини традиційно немає.
Як повідомляє видання, Шумахер перебуває під постійною опікою медиків і може сидіти, однак не ходить - його пересувають на інвалідному візку, а догляд забезпечує цілодобова команда медсестер і терапевтів.
Де перебуває Шумахер і хто може його бачити
За даними журналістів, родина Шумахера має кілька резиденцій, зокрема будинки у Швейцарії та на Майорці.
При цьому основним місцем проживання сім’ї, за повідомленнями медіа, залишається маєток у Гланді на березі Женевського озера.
Зазначається, що коло людей, які мають доступ до Шумахера, є дуже обмеженим - окрім сім’ї, це кілька найближчих друзів.
Одним із тих, хто регулярно відвідує гонщика, називають колишнього керівника Ferrari Жана Тодта.
У матеріалі також наголошується, що протягом років з’являлися різні припущення щодо стану Шумахера, зокрема про можливий "locked-in syndrome" (синдром замкненої людини).
Однак джерела, на які посилаються журналісти, заявляють, що неможливо точно сказати, наскільки він усвідомлює події навколо, адже він не може повноцінно комунікувати.
Родина продовжує тримати інформацію в таємниці
Міхаель Шумахер отримав важку травму голови 29 грудня 2013 року під час катання на лижах у французькому курорті Мерібель (Французькі Альпи). Він упав і вдарився головою об камінь, попри те, що був у шоломі.
Після цього його терміново госпіталізували, провели кілька операцій і ввели в штучну кому.
Згодом Шумахера перевели на лікування та реабілітацію, а його родина з того часу максимально обмежила доступ до будь-яких деталей про його здоров’я та уникає публічності.
За весь час у мережі так і не з’явилося офіційних фото гонщика після травми.
Окремо ЗМІ згадують і про випадки спроб незаконного поширення приватних матеріалів, пов’язаних зі Шумахером.
