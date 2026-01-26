ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщика

Понеділок 26 січня 2026 11:56
UA EN RU
Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщика Міхаель Шумахер (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарний семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, який понад 12 років тому отримав важку черепно-мозкову травму після падіння під час катання на лижах, за інформацією ЗМІ, більше не є прикутий до ліжка. Водночас його стан залишається важким, а публічних підтверджень від родини традиційно немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail Sport.

Як повідомляє видання, Шумахер перебуває під постійною опікою медиків і може сидіти, однак не ходить - його пересувають на інвалідному візку, а догляд забезпечує цілодобова команда медсестер і терапевтів.

Де перебуває Шумахер і хто може його бачити

За даними журналістів, родина Шумахера має кілька резиденцій, зокрема будинки у Швейцарії та на Майорці.

При цьому основним місцем проживання сім’ї, за повідомленнями медіа, залишається маєток у Гланді на березі Женевського озера.

Зазначається, що коло людей, які мають доступ до Шумахера, є дуже обмеженим - окрім сім’ї, це кілька найближчих друзів.

Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщикаМіхаель Шумахер (фото: Getty Images)

Одним із тих, хто регулярно відвідує гонщика, називають колишнього керівника Ferrari Жана Тодта.

У матеріалі також наголошується, що протягом років з’являлися різні припущення щодо стану Шумахера, зокрема про можливий "locked-in syndrome" (синдром замкненої людини).

Однак джерела, на які посилаються журналісти, заявляють, що неможливо точно сказати, наскільки він усвідомлює події навколо, адже він не може повноцінно комунікувати.

Родина продовжує тримати інформацію в таємниці

Міхаель Шумахер отримав важку травму голови 29 грудня 2013 року під час катання на лижах у французькому курорті Мерібель (Французькі Альпи). Він упав і вдарився головою об камінь, попри те, що був у шоломі.

Після цього його терміново госпіталізували, провели кілька операцій і ввели в штучну кому.

Згодом Шумахера перевели на лікування та реабілітацію, а його родина з того часу максимально обмежила доступ до будь-яких деталей про його здоров’я та уникає публічності.

Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщикаМіхаель Шумахер (фото: Getty Images)

За весь час у мережі так і не з’явилося офіційних фото гонщика після травми.

Окремо ЗМІ згадують і про випадки спроб незаконного поширення приватних матеріалів, пов’язаних зі Шумахером.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
гонщики Спортсмени
Новини
Скільки українців за кордоном і які соцвиплати їм нараховують: відповідь Мінсоцу
Скільки українців за кордоном і які соцвиплати їм нараховують: відповідь Мінсоцу
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла