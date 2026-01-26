ua en ru
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели: что известно о здоровье гонщика

Понедельник 26 января 2026 11:56
UA EN RU
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели: что известно о здоровье гонщика Михаэль Шумахер (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Легендарный семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, который более 12 лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах, по информации СМИ, больше не прикован к постели. В то же время его состояние остается тяжелым, а публичных подтверждений от семьи традиционно нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail Sport.

Как сообщает издание, Шумахер находится под постоянной опекой медиков и может сидеть, однако не ходит - его передвигают на инвалидной коляске, а уход обеспечивает круглосуточная команда медсестер и терапевтов.

Где находится Шумахер и кто может его видеть

По данным журналистов, семья Шумахера имеет несколько резиденций, в том числе дома в Швейцарии и на Майорке.

При этом основным местом жительства семьи, по сообщениям медиа, остается имение в Гланде на берегу Женевского озера.

Отмечается, что круг людей, которые имеют доступ к Шумахеру, является очень ограниченным - кроме семьи, это несколько ближайших друзей.

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели: что известно о здоровье гонщикаМихаэль Шумахер (фото: Getty Images)

Одним из тех, кто регулярно посещает гонщика, называют бывшего руководителя Ferrari Жана Тодта.

В материале также отмечается, что на протяжении лет появлялись различные предположения относительно состояния Шумахера, в частности о возможном "locked-in syndrome" (синдром замкнутого человека).

Однако источники, на которые ссылаются журналисты, заявляют, что невозможно точно сказать, насколько он осознает происходящее вокруг, ведь он не может полноценно коммуницировать.

Семья продолжает держать информацию в тайне

Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах во французском курорте Мерибель (Французские Альпы). Он упал и ударился головой о камень, несмотря на то, что был в шлеме.

После этого его срочно госпитализировали, провели несколько операций и ввели в искусственную кому.

Впоследствии Шумахера перевели на лечение и реабилитацию, а его семья с тех пор максимально ограничила доступ к любым деталям о его здоровье и избегает публичности.

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели: что известно о здоровье гонщикаМихаэль Шумахер (фото: Getty Images)

За все время в сети так и не появилось официальных фото гонщика после травмы.

Отдельно СМИ упоминают и о случаях попыток незаконного распространения частных материалов, связанных с Шумахером.

