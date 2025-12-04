Мбаппе близький до рекорду Роналду: скільки треба забити французу до кінця року

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе майже впритул наблизився до історичного досягнення легендарного Кріштіану Роналду в матчах за "Королівський клуб".

Що треба французу для встановлення історичного рекорду – розповідає РБК-Україна .

Голи протягом року

Завдяки дублю в матчі Ла Ліги проти "Атлетіка" (3:0) француз довів свою результативність у 2025 році до 55 голів.

Це четвертий подібний показник у історії "вершкових". Більшої результативності досягав лише Роналду, якому належить й абсолютний рекорд, встановлений у 2013 році (59 голів).

Найбільше голів за календарний рік у складі "Реала":

Кріштіану Роналду, 2013 – 59 голів Кріштіану Роналду, 2012 – 58 Кріштіану Роналду, 2014 – 56 Кіліан Мбаппе, 2025 – 55 Кріштіану Роналду, 2015 – 54 Кріштіану Роналду, 2011 – 53

Шанс на історичний рекорд

До кінця року француз ще має шанс наздогнати легендарного португальця. Для цього йому потрібно відзначитися чотири рази у чотирьох матчах "вершкових", що залишились у 2025-му.

Матчі "Реала" у 2025 році:

7 рудня, "Сельта" (Ла Ліга)

10 грудня, "Манчестер Сіті" (Ліга чемпіонів)

14 грудня, "Алавес" (Ла Ліга)

20 грудня, "Севілья" (Ла Ліга)

Загалом у поточному році Кіліан відзначився вже 62 рази. До 55 голів за "Реал" він додав ще 7 – у складі збірної Франції.