Мбаппе близький до рекорду Роналду: скільки треба забити французу до кінця року

Четвер 04 грудня 2025 11:11
UA EN RU
Мбаппе близький до рекорду Роналду: скільки треба забити французу до кінця року Фото: Кіліан Мбаппе (x.com/LaLiga)
Автор: Андрій Костенко

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе майже впритул наблизився до історичного досягнення легендарного Кріштіану Роналду в матчах за "Королівський клуб".

Що треба французу для встановлення історичного рекорду – розповідає РБК-Україна.

Голи протягом року

Завдяки дублю в матчі Ла Ліги проти "Атлетіка" (3:0) француз довів свою результативність у 2025 році до 55 голів.

Це четвертий подібний показник у історії "вершкових". Більшої результативності досягав лише Роналду, якому належить й абсолютний рекорд, встановлений у 2013 році (59 голів).

Найбільше голів за календарний рік у складі "Реала":

  1. Кріштіану Роналду, 2013 – 59 голів
  2. Кріштіану Роналду, 2012 – 58
  3. Кріштіану Роналду, 2014 – 56
  4. Кіліан Мбаппе, 2025 – 55
  5. Кріштіану Роналду, 2015 – 54
  6. Кріштіану Роналду, 2011 – 53

Шанс на історичний рекорд

До кінця року француз ще має шанс наздогнати легендарного португальця. Для цього йому потрібно відзначитися чотири рази у чотирьох матчах "вершкових", що залишились у 2025-му.

Матчі "Реала" у 2025 році:

  • 7 рудня, "Сельта" (Ла Ліга)
  • 10 грудня, "Манчестер Сіті" (Ліга чемпіонів)
  • 14 грудня, "Алавес" (Ла Ліга)
  • 20 грудня, "Севілья" (Ла Ліга)

Загалом у поточному році Кіліан відзначився вже 62 рази. До 55 голів за "Реал" він додав ще 7 – у складі збірної Франції.

Раніше ми повідомили, що Мессі побив рекорд, який не могли подолати десятиліттями.

Також дізнайтеся, як Холанд забив 100 голів в АПЛ швидше за всіх в історії.

