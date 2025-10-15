Мессі побив унікальний рекорд Неймара: про що йдеться

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичний рекорд за кількістю результативних передач у національній команді, двічі асистувавши партнерам у товариському матчі проти Пуерто-Ріко. Аргентина розгромила суперника з рахунком 6:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Мессі обійшов Неймара і наблизився до рекорду Пушкаша

У матчі, що відбувся 15 жовтня у Форт-Лодердейлі (США), аргентинці домінували від першого до останнього свистка.

На рахунку Мессі - 59-й та 60-й асисти за збірну, що дозволило йому обійти Неймара (59) і вийти на перше місце в історії міжнародного футболу за цим показником.

Загалом кар'єрна статистика Мессі включає 398 результативних передач, а до рекорду Ференца Пушкаша йому залишилося шість асистів.

Хто забивав у розгромному матчі

Вже на 14-й хвилині Алексіс Мак Аллістер відкрив рахунок, а згодом Гонсало Монтієль подвоїв перевагу після передачі Мессі.

До перерви Мак Аллістер оформив дубль. У другому таймі автоголом відзначився Ечеваррія, а Лаутаро Мартінес забив двічі, скориставшись пасами Ніколаса Гонсалеса та Ліонеля Мессі.

Мессі продовжує дивувати формою у МЛС та збірній

Цей поєдинок став для 38-річного Мессі особливим - два асисти дозволили йому встановити новий рекорд збірної та закріпити статус одного з найкращих асистентів у історії футболу.

Ліонель Мессі демонструє неймовірну форму: у трьох останніх матчах, включно з виступами в МЛС, на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Збірна Аргентини продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Для Мессі цей турнір може стати останнім у футболці національної команди, але його історія ще далека від завершення.