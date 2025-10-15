ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мессі побив унікальний рекорд Неймара: про що йдеться

Середа 15 жовтня 2025 13:11
UA EN RU
Мессі побив унікальний рекорд Неймара: про що йдеться Ліонель Мессі (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичний рекорд за кількістю результативних передач у національній команді, двічі асистувавши партнерам у товариському матчі проти Пуерто-Ріко. Аргентина розгромила суперника з рахунком 6:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Мессі обійшов Неймара і наблизився до рекорду Пушкаша

У матчі, що відбувся 15 жовтня у Форт-Лодердейлі (США), аргентинці домінували від першого до останнього свистка.

На рахунку Мессі - 59-й та 60-й асисти за збірну, що дозволило йому обійти Неймара (59) і вийти на перше місце в історії міжнародного футболу за цим показником.

Загалом кар'єрна статистика Мессі включає 398 результативних передач, а до рекорду Ференца Пушкаша йому залишилося шість асистів.

Хто забивав у розгромному матчі

Вже на 14-й хвилині Алексіс Мак Аллістер відкрив рахунок, а згодом Гонсало Монтієль подвоїв перевагу після передачі Мессі.

До перерви Мак Аллістер оформив дубль. У другому таймі автоголом відзначився Ечеваррія, а Лаутаро Мартінес забив двічі, скориставшись пасами Ніколаса Гонсалеса та Ліонеля Мессі.

Мессі продовжує дивувати формою у МЛС та збірній

Цей поєдинок став для 38-річного Мессі особливим - два асисти дозволили йому встановити новий рекорд збірної та закріпити статус одного з найкращих асистентів у історії футболу.

Ліонель Мессі демонструє неймовірну форму: у трьох останніх матчах, включно з виступами в МЛС, на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Збірна Аргентини продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Для Мессі цей турнір може стати останнім у футболці національної команди, але його історія ще далека від завершення.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду теж не пішов з поля без нового досягнення того вечора.

Раніше ми писали, що визначилися усі володарі прямої путівки на ЧС-2026 від Африки та Азії.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Неймар Чемпіонат світу Аргентина Футбол Месси
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить