Мессі, Мбаппе та Маліновський: українець увійшов до топ-3 найкращих "гармат" Європи

Український півзахисник італійської "Дженоа" Руслан Маліновський продовжує підкорювати європейські футбольні чарти. Після чергового шедеврального гола у Серії А українець офіційно закріпився у списку найнебезпечніших гравців світу, чиї дальні удари змушують капітулювати найкращих голкіперів планети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал OptaPaolo.
За даними аналітиків, з моменту свого дебюту в італійській Серії А (сезон-2019/20) Маліновський став одним із лідерів європейського футболу за кількістю голів, забитих з-за меж штрафного майданчика.
У поточному рейтингу "дальнобійників" у топ-5 лігах Європи українець посідає почесне третє місце. Випереджають нашого гравця лише дві ікони сучасного футболу:
Цікаво, що таку ж кількість точних пострілів з дистанції (21) має і капітан збірної Англії Гаррі Кейн, проте Руслан випереджає багатьох інших світових зірок.
Огляд матчу "Дженоа" - "Сассуоло" (відео: Megogo)
Черговий супергол українця допоміг "Дженоа" здобути важливу перемогу над "Сассуоло" з рахунком 2:1. Загалом у поточному сезоні на рахунку Маліновського вже 6 голів та 3 результативні передачі у 29 поєдинках за "грифонів".
Його фірмова ліва нога вже давно стала брендом в італійському чемпіонаті. Судячи з форми півзахисника, позначка у 23 голи Мессі може підкоритися українцю вже у найближчих турах.
Також читайте про неймовірне досягнення легендарного Мануеля Ноєра у Лізі чемпіонів.