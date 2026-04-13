RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Месси, Мбаппе и Малиновский: украинец вошел в топ-3 лучших "пушек" Европы

23:10 13.04.2026 Пн
2 мин
Выше только легенды: Руслан Малиновский установил уникальное достижение в топ-лигах и догнал Гарри Кейна
aimg Андрей Костенко
Руслан Малиновский празднует очередной гол (фото: x.com/GenoaCFC)

Украинский полузащитник итальянской "Дженоа" Руслан Малиновский продолжает покорять европейские футбольные чарты. После очередного шедеврального гола в Серии А украинец официально закрепился в списке самых опасных игроков мира, чьи дальние удары заставляют капитулировать лучших голкиперов планеты.

Элитная компания для украинца

По данным аналитиков, с момента своего дебюта в итальянской Серии А (сезон-2019/20) Малиновский стал одним из лидеров европейского футбола по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади.

В текущем рейтинге "дальнобойщиков" в топ-5 лигах Европы украинец занимает почетное третье место. Опережают нашего игрока лишь две иконы современного футбола:

  1. Килиан Мбаппе - 24 гола
  2. Лионель Месси - 23 гола
  3. Руслан Малиновский - 21 гол

Интересно, что такое же количество точных выстрелов с дистанции (21) имеет и капитан сборной Англии Гарри Кейн, однако Руслан опережает многих других мировых звезд.

Обзор матча "Дженоа" - "Сассуоло" (видео: Megogo)

Яркий сезон в Генуе

Очередной супергол украинца помог "Дженоа" одержать важную победу над "Сассуоло" со счетом 2:1. Всего в текущем сезоне на счету Малиновского уже 6 голов и 3 результативные передачи в 29 поединках за "грифонов".

Его фирменная левая нога уже давно стала брендом в итальянском чемпионате. Судя по форме полузащитника, отметка в 23 гола Месси может покориться украинцу уже в ближайших турах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
