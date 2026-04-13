Лише 6 українців робили це: Яремчук увірвався в легендарний список бомбардирів Ліги 1

12:28 13.04.2026 Пн
2 хв
Форвард чекав на цей момент з лютого - один стрибок змінив усе для нього та всієї команди
aimg Катерина Урсатій
Лише 6 українців робили це: Яремчук увірвався в легендарний список бомбардирів Ліги 1 Роман Яремчук (фото: Getty Images)

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився знаковим досягненням у чемпіонаті Франції. Його результативний удар у поєдинку проти "Лор'яна" дозволив форварду стати шостим українцем, який забивав у Лізі 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Тріумфальний дебют та переривання невдалої серії

Український нападник з'явився на полі з перших хвилин протистояння 29-го туру. Саме Яремчук розпечатав ворота суперника на 49-й хвилині.

Після подачі Ендріка з правого краю штрафного майданчика Роман виграв дуель на другому поверсі та точним ударом головою спрямував м'яч у сітку.

Цей гол став ключовим для "Ліона", який пізніше закріпив успіх зусиллями Корентена Толіссо (2:0).

Перемога дозволила команді перервати тривалу кризову серію з дев'яти матчів без перемог, що тривала ще з лютого.

Наразі колектив українця має 51 очко та посідає п'яту сходинку в таблиці.

Український слід у чемпіонаті Франції

Завдяки забитому м'ячу Яремчук долучився до так званого "клубу Олександра Заварова" - реєстру українських легіонерів, які відзначалися голами у французькій першості.

Роман тепер ділить третє місце в історичному списку з Іллею Забарним, Русланом Маліновським та Павлом Яковенком.

Рейтинг українських бомбардирів Ліги 1:

  • Олександр Заваров ("Нансі") - 10 голів
  • Сергій Скаченко ("Метц") - 4
  • Павло Яковенко ("Сошо") - 1
  • Руслан Маліновський ("Марсель") - 1
  • Ілля Забарний ("ПСЖ") - 1
  • Роман Яремчук ("Ліон") - 1

Попереду у "Ліона" надскладне випробування. У неділю, 19 квітня, команда Яремчука завітає в гості до лідера чемпіонату - ПСЖ.

Стартовий свисток у Парижі пролунає о 21:45 за київським часом.

Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
