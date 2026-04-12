Дивіться, який шедевр: неймовірний гол Маліновського, від якого голкіпер втратив дар мови (відео)

15:43 12.04.2026 Нд
2 хв
Фірмовий "молот" українця та бійка на полі: "Дженоа" у шаленому матчі вирвала перемогу над "Сассуоло" у Серії А
aimg Андрій Костенко
Руслан Маліновський (фото: x.com/GenoaCFC)

Український півзахисник Руслан Маліновський знову змусив капітулювати італійських голкіперів. У матчі 32-го туру Серії А проти "Сассуоло" лідер збірної України відзначився неймовірним голом здалеку, який претендує на звання найкращого у турі. Поєдинок запам'ятався не лише шедевром українця, а й справжньою бійкою та двома вилученнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Лунін на вихід? У "Реалі" вже знають дату повернення Куртуа

Серія А. 32-й тур

"Дженоа" – "Сассуоло" – 2:1

Голи: Маліновський, 18, Екубан, 84 – Коне, 57

Вилучення: Еллертссон ("Дженоа"), 45+2 (пряма червона), Берарді ("Сассуоло"), 45+2 (пряма червона)

Гармата Маліновського

Руслан відкрив рахунок вже на 18-й хвилині зустрічі. Отримавши передачу від Бальданці, українець наважився на свій фірмовий удар лівою з-за меж штрафного майданчика. М'яч на шаленій швидкості влетів у кут воріт – голкіпер "Сассуоло" лише провів снаряд поглядом.

Бійка та розв'язка

Кінцівка першого тайму перетворилася на трилер. Після жорсткого стику на полі спалахнула сутичка. Арбітр був змушений вгамовувати пристрасті радикально: Еллертссон із "Дженоа" та лідер суперників Берарді отримали прямі червоні картки за участь у бійці.

У другому таймі "Сассуоло" вдалося відігратися завдяки зусиллям Коне. Долю зустрічі вирішив Екубан, який на 84-й хвилині приніс "грифонам" надважливу перемогу – 2:1.

Статистика українця

Сам Маліновський покинув поле на 55-й хвилині. На початку матчу українець побачив жовту картку, через яку тепер пропустить наступний тур.

За свій виступ Маліновський отримав найвищу оцінку від статистичного порталу Sofascore (6.7). Окрім забитого м'яча, Руслан продемонстрував високу культуру пасу (32 точні передачі) та виконав три небезпечні лонгболи.

Турнірне становище

Завдяки цьому успіху "Дженоа" набрала 36 очок і піднялася на 13-ту сходинку. Відрив від небезпечної зони вильоту складає вже солідні 9 балів, що обіцяє команді Маліновського спокійний фініш сезону.

Також читайте про неймовірне досягнення легендарного Мануеля Ноєра у Лізі чемпіонів.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій