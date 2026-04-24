Григорій Бакланов вперше після розлучення з Цимбалару показав нову кохану (фото)

Український актор Григорій Бакланов після розлучення з акторкою Анастасією Цимбалару показав свою нову обраницю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Бакланов відповідав на запитання підписників.

Коли у нього поцікавились, чи перебуває він у стосунках, актор коротко відповів: "так".

Після цього він опублікував ніжний кадр із коханою. На фото Бакланов цілує темноволосу дівчину, яка відповідає йому взаємністю.

Водночас ім’я своєї обраниці артист поки що не називає.

Григорій Бакланов з коханою (фото: instagram.com/baklanov.gr)

При цьому тема нового роману для Бакланова не є зовсім новою. Раніше він уже зізнавався, що більше не самотній.

Зокрема, в інтерв’ю Мирославі Мандзюк актор розповідав, що перебуває у нових стосунках і почувається в них щасливим.

За його словами, з обраницею вони знайомі давно, а зустрічатися почали навесні.

"Я зараз у стосунках. Я щасливий у стосунках! Я вперше говорю про це. Ми познайомилися в житті, а не в інтернеті, з весни почали зустрічатися. До цього ми були знайомі", - зізнався Григорій.

Також Бакланов пояснював, чому не хоче робити ці стосунки надто публічними.

Актор наголошував, що не ховається, однак свідомо намагається залишити частину особистого життя поза увагою сторонніх.

"Я не хочу афішувати ці стосунки. Як і раніше, я вважаю, що "щастя любить тишу". Ні, не ховаюсь зі своєю дівчиною. Це вже складно "себе закопувати" і боятися виринути десь. Потрібно все одно якось жити своє життя. Але навіть коли ти публічний, якась частина твого життя має бути спокійною, де ти - є ти. Ніхто про це не знає і ніхто туди не лізе", - наголосив артист.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Нагадаємо, раніше актор тривалий час був у стосунках з Анастасією Цимбалару.

Їхній роман тривав 10 років, із яких 2,5 року вони прожили у шлюбі. У березні 2024 року стало відомо, що пара розлучилася.

Причини колишнє подружжя не озвучувало, лише запевнило, що змогло зберегти добрі стосунки.