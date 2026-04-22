Даша Астаф’єва вперше зізналася, що була коханкою: "Це травматично"

Українська співачка, модель і ведуча Даша Астаф’єва вперше відверто заговорила про болісний досвід із минулого, коли опинилася в любовному трикутнику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Аліку Мкртчяну.

За словами Астаф’євої, ця історія сталася, коли вона була зовсім юною та ще не мала достатнього життєвого досвіду.

Тоді вона закрутила роман із чоловіком, який, як з’ясувалося, вже перебував в інших стосунках.

Подробиць про те, як саме дізналася правду, зірка не розкрила, однак наголосила: пережите стало для неї серйозним емоційним ударом.

"Будучи молодою і недосвіченою, у мене був такий досвід у дуже ранньому віці. Але це було для мене настільки травматично, що я сказала: "Ніколи в житті", - розповіла вона.

З часом, каже артистка, вона лише переконалася, що такі стосунки приречені на біль і зрештою ранять усіх учасників.

Саме тому після того випадку вона поставила для себе чітку межу, яку більше не переступає.

Особисте життя Даші Астаф’євої

Модель вже кілька років перебуває у стосунках із чоловіком, якого свідомо не виносить у публічний простір.

Спільних фото з коханим у соцмережах вона не показує. Відомо лише, що її обранець молодший за неї.

За словами зірки, він зачарував її тим, що від самого початку не ставився до неї як до знаменитості.

Артистка також не раз чула запитання про весілля, однак ставиться до них стримано.

Вона вважає, що щасливі стосунки не обов’язково потребують офіційного оформлення.

Астаф’єва пояснила, що зараз не готова до шлюбу з кількох причин. На це впливають як війна, так і особисті переживання, з якими їй досі непросто впоратися.

"Я хочу жити своє життя, вільне. І сама вирішувати, що і коли станеться. Чесно кажучи, зараз війна. Хоч багато людей кажуть, що треба жити, я й сама так вважаю, але є події, які хочеться відкласти на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене всередині дуже велика особиста травма", - зізналася знаменитість.