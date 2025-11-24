MELOVIN розсекретив вартість обручки від нареченого-військового: скільки там діамантів (фото)

Що розповів співак

В своєму Telegram-каналі MELOVIN вирішив розповісти про свого обранця. Злотя, зазначив співак, "це про кохання з першого погляду".

"Про Петю: служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика Збройних сил України", - написав артист.

Також він зазначив, що на заручини отримав від Петра 501 троянду. А головний сюрприз - обручка.

"Кільце бренду DAMIANI, золото, з 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата", - написав Меловін.

Яку обручку отримав MELOVIN (скріншот)

Скільки коштує обручка співака

Пошук прикраси за описом артиста привів до двох варіантів, які максимально схожі на обручку з фото Меловіна та відповідають "критеріям" - 10 діамантів на 0,7 карата.

Це обручки за 89 тисяч 500 гривень і 87 тисяч гривень. Різниця лише у розмірах. Прикраси - унісекс, зазвичай їх беруть саме на заручини.

"Дизайн про єдність. Про те, що справжній зв’язок - це два кола, два "я", які залишаються собою, але обирають бути разом. Подвійна облямівка символізує цю рівність і гармонію - без тиску, без втрат. Колекція створена як для жінок, так і для чоловіків", - йдеться в описі.

Обручка як у MELOVIN (колаж: РБК-Україна)

Якими були заручини MELOVIN

Нагадаємо, Меловін оголосив про те, що обранець йому освідчився, 23 листопада. Це сталося просто на Майдані.