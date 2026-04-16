Мегасенсація від Подрез: 19-річна українська тенісистка здолала сьому сіяну на турнірі в Руані

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) – Елізабетта Коччаретть (Італія) – 7:5, 4:6, 6:4

До матчу

Вероніка почала свій виступ у Франції з кваліфікаційного раунду. Справжній шок для тенісного світу стався у першому колі основної сітки. Подрєз (WTA 206) зустрілася з екс-третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open Слоан Стівенс. Незважаючи на титули американки, Вероніка діяла першим номером і здобула розгромну перемогу - 6:2, 6:1. Цей успіх надав українці неймовірної впевненості та куражу для подальшої боротьби.

Наступним викликом для нашої спортсменки стало протистояння з італійкою Елізабеттою Коччаретто (WTA 41). 25-річна представниця Італії проводить цей сезон на підйомі, вигравши турнір у Хобарті та піднявшись одразу на 42 позиції в рейтингу.

Коччаретто, посіяна в Руані під сьомим номером, вважалася фавориткою пари завдяки своєму досвіду та стабільності (18 перемог у 24-х іграх сезону).

Деталі протистояння

Проте агресивний стиль гри Подрєз та її фізична підготовка змусили італійку пацювати на межі можливостей. Поєдинок тривав майже три години (2:41) і став справжнім випробуванням на витривалість.

Вже у першій партії Подрез продемонструвала сталевий характер: українка відіграла три сет-пойнти суперниці та вирвала перемогу на тай-брейку – 7:6(5).

Другий сет ледь не став фатальним: італійка впевнено повела 5:1. Проте Вероніка не здалася, скоротивши відставання до 4:5. Попри два брейк-пойнти у вирішальному геймі, партія все ж залишилася за досвідченою суперницею – 4:6.

У фінальному сеті тенісистки йшли нога в ногу до рахунку 3:3. У вирішальний момент Подрез видала серію потужних геймів, дотиснувши сьому сіяну та оформивши історичний вихід у наступний раунд – 6:4.

Чвертьфінал та прорив у рейтингу

Перемога не лише вивела Вероніку до чвертьфіналу, а й гарантувала їй особистий рекорд. З наступного тижня Подрез уперше в кар'єрі дебютує у топ-200 світового рейтингу.

За путівку до півфіналу молода українка битиметься з британкою Кеті Бултер (WTA 64). Варто зазначити, що на турнірі у Франції продовжують виступи ще дві представниці "синьо-жовтих" – Марта Костюк та Олександра Олійникова.