Меган Маркл звинуватили у "промиванні мізків" Гаррі: як вони відреагували на скандальні слова

Через що розгорівся новий скандал

У біографії йдеться про те, що в королівській родині нібито давно побоювалися впливу герцогині Сассекської на Гаррі, а конфлікт між подружжям та рештою монархів лише посилювався.

Особливо гучний резонанс викликала фраза, яку автор приписує королеві Каміллі.

За твердженням Бауера, під час однієї з приватних розмов вона нібито сказала про дружину принца Гаррі: "Меган промила мізки Гаррі".

Втім, представник герцогів Сассекських оперативно відреагував на такі закиди та різко відкинув їх.

У заяві він також розкритикував самого автора книги.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Це людина, яка публічно заявила: "Монархія фактично залежить від фактичного знищення Сассексів з нашого життя", - слова, які говорять самі за себе", - заявив речник принца Гаррі та Меган Маркл.

"Він зробив кар'єру на побудові дедалі складніших теорій про людей, яких він не знає і з якими ніколи не зустрічався. Тих, хто цікавить факти, шукатимуть деінде, а ті, хто шукає божевільні теорії змови та мелодраму, точно знають, де його знайти", - додав він.

У своїй книзі Бауер описує, що серйозна напруга між Гаррі, Меган та іншими членами королівської родини почала наростати майже одразу після весілля пари у 2018 році.

За його версією, навіть звичайна зустріч братів переросла в конфлікт. Зокрема, автор стверджує, що під час однієї з розмов Меган нібито різко звернулася до принца Вільяма словами: "Якщо ви не заперечуєте, приберіть свій палець з мого обличчя".

У публікації також зазначається, що в родині нібито дедалі більше побоювалися змін у поведінці принца Гаррі.

За версією автора, Вільям і Кетрін сприймали Меган не як союзницю, а як людину, яка може вплинути на баланс усередині монархії.

"Обидва, очевидно, розглядали Меган як загрозу, а не як союзницю", - написав Том Бауер у книзі "Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини".

Бауер також стверджує, що ще до весілля принц Вільям мав сумніви щодо цих стосунків і вважав, що роман Гаррі з Меган розвивається надто стрімко.

У книзі йдеться, що після відмови від королівських обов’язків та переїзду до Каліфорнії у 2020 році подружжя ще більше дистанціювалося від Британії.

Окремо автор зосереджується на медійних і комерційних проєктах Меган у США, а також на спробах пари, як він це бачить, формувати новий публічний образ.

Ще одна частина книги присвячена присутності Гаррі та Меган на Іграх Нескорених.

Автор дозволяє собі доволі різкі формулювання, через що знову спровокував хвилю критики.

Зокрема, Бауер називає турнір "Іграми Меган", - таку характеристику використав Том Бауер у книзі.

На цю тезу вже відреагували у фонді Invictus Games. Там наголосили, що головною метою ініціативи є допомога пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям та ветеранам, а не створення публічного образу когось із відомих гостей чи засновників.

"Фонд існує для підтримки одужання та реабілітації поранених, травмованих та хворих військовослужбовців і ветеранів з усього світу", - заявив речник фонду Invictus Games у коментарі Daily Mail.

"Увага має залишатися зосередженою на тому, де їй місце - на мужності, одужанні та товаристві тих, хто служив", - наголосив він.

Окремі джерела, пов’язані з Іграми Нескорених, також різко розкритикували позицію автора книги, назвавши його оцінки образливими для ветеранів і поранених військових.

"Як він сміє. Ганьба йому", - заявило джерело, пов’язане з Іграми Нескорених, про слова Тома Бауера.

Сам Бауер у відповідь заявив, що Сассекси, на його думку, продовжують використовувати свій статус і публічність задля особистої вигоди.

"На жаль, вони вирішили продовжувати експлуатувати свої стосунки для особистої та фінансової вигоди", - сказав Том Бауер у коментарі The Mirror.

"Я щиро відчуваю, що обидва Сассекси завдали такої непоправної шкоди нашій королівській родині заради власної вигоди, що… їхнє мовчання було б надзвичайно доречним", - додав Том.

Водночас він підкреслив, що не ставить під сумнів саму ідею Ігор Нескорених, але залишився незадоволеним тим, як, на його думку, захід виглядав останнім часом.

"Щодо Нескорених, я писав, що це справді благородна справа для справжніх героїв. Однак те, що я побачив у Ванкувері та Вістлері минулого року, не виправдало очікувань, створених організаторами", - заявив письменник.