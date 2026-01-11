Меган Маркл може вперше за чотири роки повернутися до Британії: за якої умови

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розглядає можливість поїздки до Великої Британії цього літа вперше з 2022 року. Втім, її візит безпосередньо залежить від рішення щодо безпеки для неї та її чоловіка - Принц Гаррі.

Коли і за якої умови Меган Маркл відвідає Британію

За інформацією джерел, 44-річна Меган планує приєднатися до Гаррі на заходах, пов’язаних з Invictus Games, які відбудуться в Бірмінгемі в липні.

Йдеться про офіційну церемонію зворотного відліку до Ігор Нескорених 2027 року.

Остаточне рішення щодо її участі ще не ухвалене - усе залежить від того, чи буде подружжю надано державну охорону під час перебування у Великій Британії.

Потенційний візит збігається з очікуванням результатів перегляду заходів безпеки для Гаррі.

Принц уже кілька років домагається повернення озброєного поліцейського захисту під час поїздок до Британії, наголошуючи, що без цього не вважає безпечним привозити родину до країни.

За чутками, Меган хотіла б бути присутньою на заході 10 липня - напередодні масштабної підготовки до Ігор у Бірмінгемі.

Саме ці змагання Гаррі заснував для підтримки поранених і травмованих військових та ветеранів.

Раніше Меган уже супроводжувала чоловіка на аналогічних подіях у Канаді та Німеччині.

Джерела зазначають, що вона прагне продовжити цю традицію і у Великій Британії, якщо питання безпеки буде врегульоване.

Це може стати першою поїздкою Меган до Британії з вересня 2022 року, коли вона разом із Гаррі була присутня на похороні Королева Єлизавета II.

Офіційна програма заходів у Бірмінгемі поки не оприлюднена, однак очікується, що Сассекси з’являться на урочистостях.

За словами джерела, коментуючи ситуацію для The Sun, питання безпеки залишається ключовим фактором.

Наразі заходи охорони Гаррі розглядає комітет RAVEC, до складу якого входять представники поліції, уряду та королівського двору.

Сам герцог неодноразово заявляв, що без належного захисту не ризикуватиме безпекою родини.

Рішення щодо безпеки очікується пізніше цього місяця. Саме воно визначить, чи реалізуються плани Меган щодо поїздки до Мідлендса.

Поки що невідомо, чи супроводжуватимуть пару їхні діти - шестирічний Арчі та чотирирічна Лілібет.

Востаннє вони були у Великій Британії в червні 2022 року під час платинового ювілею королеви.

Фонд Invictus Games цього літа готує низку промо-заходів у Бірмінгемі, а запрошення вже надіслані країнам-учасницям.

Меган раніше регулярно брала участь у таких подіях. У лютому 2024 року вона разом із Гаррі відвідала Ванкувер і Вістлер, де зустрічалася зі спортсменами та підтримувала підготовку до Ігор.

У серіалі Netflix With Love, Meghan Меган раніше зізнавалася, що тривалі поїздки без дітей даються їй важко.

"Найдовше я не була поруч з нашими дітьми майже три тижні. Мені було погано", - сказала Меган.

Тим часом Гаррі, за даними джерел, сподівається, що його батько - Король Чарльз III - відкриє Ігри Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році, хоча офіційних запрошень ще не надсилали.

Нагадаємо, Гаррі втратив автоматичне право на озброєну поліцейську охорону у 2020 році після відмови від королівських обов’язків і переїзду до США.

У травні минулого року він програв апеляцію у Високому суді, назвавши рішення "старомодною істеблішментською розправою".

За повідомленнями інсайдерів, уряд може переглянути підхід до безпеки після завершення нинішнього процесу.