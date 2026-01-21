UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Мбаппе наздогнав Роналду: форвард "Реала" повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів (відео)

Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе повторив досягнення легендарного Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів.

Про знаковий результат французького форварда – розповідає РБК-Україна з посиланням на Opta.

Історичний дубль проти "Монако"

Два м'ячі у ворота "Монако" (6:1) дозволили Мбаппе довести свій бомбардирський доробок до 11 голів в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26. Це повторення рекорду, який Кріштіану Роналду встановив у сезоні-2015/16.

Водночас варто враховувати різницю форматів: за часів Роналду груповий етап складався з шести матчів, тоді як нині кожна команда проводить вісім поєдинків в основному раунді.

Як Мбаппе забиває у Лізі чемпіонів

Француз проводить один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі. Свої 11 голів він провів чотирьох матчах – проти "Марселя", "Кайрата", "Олімпіакоса" та "Монако". Лише дві гри – з "Ювентусом" та "Ліверпулем" він завершив без результативних дій.

Найяскравіший виступ Мбаппе провів проти "Олімпіакоса", де оформив покер і приніс "Реалу" мінімальну перемогу – 4:3. У цій грі він записав на свій рахунок другий найшвидший хет-трик в історії єврокубків – за 6 хвилин і 42 секунди.

Шанс стати одноосібним рекордсменом

Мбаппе може одноосібно очолити список найрезультативніших гравців основного раунду Ліги чемпіонів, якщо відзначиться у восьмому турі. Свій заключний матч цієї стадії "Реал" проведе 28 січня проти "Бенфіки".

Загалом у поточному сезоні Мбаппе вже відзначився 30 голами та п'ятьма асистами у 26-ти матчах у всіх клубних турнірах.

Найкращі бомбардири основного раунду ЛЧ-2025/26:

  • Кіліан Мбаппе ("Реал") – 11 голів
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 6
  • Віктор Осімхен ("Галатасарай") – 6
  • Ентоні Гордон ("Ньюкасл") – 5
  • Гаррі Кейн ("Баварія") – 5
  • Габріель Мартінеллі ("Арсенал") – 5

Раніше ми повідомили про перших учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками першого ігрового дня 7-го туру.

Також ми писали, що зірковий воротар став одноклубником українців у "Жироні".

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболРеал