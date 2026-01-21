ua en ru
Зірковий воротар став одноклубником українців у "Жироні"

Середа 21 січня 2026 18:26
UA EN RU
Зірковий воротар став одноклубником українців у "Жироні" Фото: Марк-Андре тер Штеген (ФК "Барселона")
Автор: Андрій Костенко

Каталонська "Жирона" офіційно оголосила про підписання воротаря "Барселони" Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про трансфер

33-річний німець приєднався до команди на правах оренди до завершення поточного сезону.

У нинішній кампанії тер Штеген зіграв за "Барселону" лише один матч. Більшу частину сезону воротар пропустив через травму, втративши місце в основному складі команди.

У "Барселоні" не розраховують на німця в другій половині сезону, натомість "Жирона" готова надати йому стабільну ігрову практику. Це дуже важливо для голкіпера, який хоче потрапити до заявки збірної Німеччини та зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Також повідомляється, що "Жирона" візьме на себе частину зарплати воротаря, а він сам відмовиться від бонусів, які міг би отримати в разі здобуття "Барселоною" чемпіонського титулу.

Чинний контракт тер Штегена з каталонським грандом діє до 30 червня 2028 року.

Чи зіграє проти "Барселони"

За інформацією The Athletic, у договорі оренди передбачено пункт, який забороняє тер Штегену виходити на поле в матчі проти "Барселони".

"Жирона" теоретично може обійти це обмеження, виплативши каталонцям компенсацію, однак джерела вважають такий сценарій малоймовірним.

Матч між "Жироною" та "Барселоною" запланований у рамках 24-го туру Ла Ліги. Базова дата гри – 15 лютого.

Що означає перехід для українців

Нагадаємо, у складі "Жирони" виступають одразу троє вітчизняних виконавців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат та воротар Владислав Крапивцов.

Перехід тер Штегена знижує шанси українського голкіпера. Німець напевно стане першим номером після невпевнених виступів Пауло Гассаніги в першій частині сезону. Крапивцов таким чином стане третім воротарем команди.

Турнірне становище "Жирони" та наступний матч

Після 20-ти турів чемпіонату Іспанії "Жирона" посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Команда видала серію з трьох перемог поспіль та залишила зону вильоту.

Наступного понеділка, 26 січня, підопічні Мічела прийматимуть "Хетафе", сподіваючись на невдачі конкурентів, які можуть дозволити їм завершити 21-й тур чемпіонату вже на восьмій сходинці.

Хто такий Марк-Андре тер Штеген

33-річний німецький воротар. Вихованець "Боруссії" Менхенгладбах, за основну команду якої дебютував у Бундеслізі в 2011 році.

У 2014-му перейшов до "Барселони", де став одним із ключових гравців і провів понад 400 матчів. Разом із каталонським клубом виграв Лігу чемпіонів, шість титулів Ла Ліги та низку національних і міжнародних трофеїв.

У сезоні-2022/23 отримав трофей Самори як воротар із найменшою кількістю пропущених м'ячів у чемпіонаті Іспанії. Перед сезоном 2024/25 став капітаном "Барселони".

За збірну Німеччини дебютував у 2012 році, а після завершення кар'єри Мануеля Ноєра у 2024-му став основним голкіпером національної команди.

Раніше ми повідомили про офіційний трансфер Данила Сікана у бельгійський "Андерлехт".

Також дізнайтеся, скільки заробить Олександр Зінченко за півроку в "Аяксі".

