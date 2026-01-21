Мбаппе догнал Роналду: форвард "Реала" повторил исторический рекорд Лиги чемпионов (видео)

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе повторил достижение легендарного Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
О знаковом результате французского форварда - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Opta.
Два мяча в ворота "Монако" (6:1) позволили Мбаппе довести свой бомбардирский задел до 11 голов в основном раунде Лиги чемпионов-2025/26. Это повторение рекорда, который Криштиану Роналду установил в сезоне-2015/16.
В то же время стоит учитывать разницу форматов: во времена Роналду групповой этап состоял из шести матчей, тогда как сейчас каждая команда проводит восемь поединков в основном раунде.
Француз проводит один из самых результативных сезонов в карьере. Свои 11 голов он провел в четырех матчах - против "Марселя", "Кайрата", "Олимпиакоса" и "Монако". Только две игры - с "Ювентусом" и "Ливерпулем" он завершил без результативных действий.
Самое яркое выступление Мбаппе провел против "Олимпиакоса", где оформил покер и принес "Реалу" минимальную победу - 4:3. В этой игре он записал на свой счет второй самый быстрый хет-трик в истории еврокубков - за 6 минут и 42 секунды.
Мбаппе может единолично возглавить список самых результативных игроков основного раунда Лиги чемпионов, если отличится в восьмом туре. Свой заключительный матч этой стадии "Реал" проведет 28 января против "Бенфики".
Всего в текущем сезоне Мбаппе уже отметился 30 голами и пятью ассистами в 26-ти матчах во всех клубных турнирах.
Лучшие бомбардиры основного раунда ЛЧ-2025/26:
