UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Майстер-клас від Стародубцевої: українка "знесла" суперницю й ефектно вийшла в 1/4 турніру в США

23:14 02.04.2026 Чт
2 хв
П'ята ракетка України продовжує свою тріумфальну ходу на престижному ґрунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні
aimg Андрій Костенко
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Вітчизняна тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 89) оформила вихід до чвертьфіналу престижного турніру в американському Чарльстоні. У протистоянні з мексиканкою Ренатою Сарасуа (WTA 85) українка продемонструвала тотальну домінацію.

WTA 500. Чарльстон. 1/8 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Рената Сарасуа (Мексика) - 6:1, 6:0

Тотальна домінація у двох сетах

Поєдинок, який очікувався як рівна битва сусідок за світовим рейтингом, пройшов за повного контролю Стародубцевої. Юлія зі старту захопила ініціативу, вдало діючи на прийомі та змушуючи суперницю постійно помилятися.

У першому сеті інтрига зберігалася до рахунку 1:1. Далі Юлія виграла п'ять геймів поспіль, що дозволило їй закрити партію з розгромним рахунком 6:1.

У другому сеті перевага українки була просто грандіозною. Мексиканка "прокинулася" тільки в шостому геймі, коли, програючи 0:5, відчайдушно не хотіла віддвати українці вирішальний бал. Сарасуа зуміла відіграти два матч-боли, але в підсумку поступилася всуху - 0:6. Гра тривала рівно годину.

Попереду битва з господинею

Це була перша очна зустріч тенісисток. Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA вперше з жовтня 2024 року, коли тенісистка дісталася до цієї стадії на "тисячнику" в Пекіні.

Наступна суперниця Юлії - 53-тя ракетка світу, господиня турніру Маккартні Кесслер.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Чарльстоні Стародубцева розгромила китаянку Чжан Шуай (WTA 62), а в другому раунді виявилася сильнішою за грузинку Катерину Горгодзе (WTA 164). Юлія залишається єдиною представницею України на турнірі, після вильоту Даяни Ястремської та Олександри Олейникової.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
