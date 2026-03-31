ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тотальний розгром: Стародубцева знищила екс-першу ракетку на турнірі в Чарльстоні

20:34 31.03.2026 Вт
2 хв
П'ята ракетка України не залишила шансів суперниці з топ-70 світового рейтингу
aimg Андрій Костенко
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Юлія Стародубцева – п'ята у вітчизняному рейтингу та 89-та у світі – переможно стартувала на турнірі серії WTA 500 у американському Чарльстоні. У грі першого кола основної сітки українка влаштувала справжній майстер-клас для екс-першої ракетки в парному розряді Чжан Шуай з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500. Чарльстон. 1/32 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:0

Тріумф за 53 хвилини

Стародубцева (WTA 89) підходила до матчу в статусі андердога проти досвідченої Чжан Шуай (WTA 62), проте на корті панувала лише одна спортсменка. Перший сет Юлія забрала з рахунком 6:3, а у другій партії взагалі оформила суперниці "баранку" – 6:0.

Матч тривав менше години. За цей час українка продемонструвала залізну витримку: оформила три ейси та не віддала жодної власної подачі. Такий перформанс дозволив Юлії пробитися до 1/16 фіналу у своєму дебютному виступі на цьому турнірі.

Що далі

У другому колі на Стародубцеву чекає надскладне випробування. У середу, 1 квітня, вона зустрінеться з другою сіяною турніру – "нейтральною" росіянкою Єкатєриною Александровою (WTA 13). Тенісистки раніше ніколи не перетиналися на корті.

Крім Стародубцевої, боротьбу в Чарльстоні продовжує Даяна Ястремська, на яку в другому колі чекає матч проти швейцарки Белінди Бенчіч. Також свій шлях розпочне Олександра Олійникова у поєдинку проти Поліни Кудерметової, що представляє Узбекистан.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс
Новини
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
