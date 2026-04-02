Замість фаворитки - "лакі-лузер": Стародубцева знищила суперницю в Чарльстоні

10:23 02.04.2026 Чт
Українка була за крок до фіаско, але те, що сталося після першого сету, змінило все
aimg Катерина Урсатій
Замість фаворитки - "лакі-лузер": Стародубцева знищила суперницю в Чарльстоні Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Юлія Стародубцева продовжує успішний виступ на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні. У напруженому поєдинку другого кола українка вибила представницю Грузії та крокує далі по сітці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Обійшла італійку та рветься до вершини: Світоліна приголомшила новим статусом у рейтингу

Вольова перемога над "лакі-лузером"

Шлях Стародубцевої до 1/8 фіналу виявився непростим через зміну суперниці в останній момент.

Спочатку українка мала зустрітися з 13-ю ракеткою світу Єкатеріною Алєксандрову, проте після відмови "нейтральної" спортсменки на корд вийшла Єкатеріне Горгодзе.

Грузинка потрапила до основної сітки як "лакі-лузер", не подолавши кваліфікацію.

Початок зустрічі склався не на користь Юлії. Попри спробу відігратися у шостому геймі після невдалого старту, українка поступилася у першій партії з рахунком 3:6.

Домінування у вирішальних сетах

Після програного сету Стародубцева повністю перехопила ініціативу. У двох наступних партіях вона дозволила опонентці взяти лише три гейми.

Другий сет завершився розгромною перемогою українки 6:1, а у вирішальному відрізку матчу Юлія зафіксувала перевагу з рахунком 6:2.

Загалом протистояння тривало 1 годину та 46 хвилин. Ключовим фактором успіху стала реалізація брейкпойнтів: Стародубцева виграла 10 таких розіграшів проти 7 у Горгодзе.

Історичний контекст та наступна суперниця

Для Юлії цей успіх став знаковим - вона вперше з жовтня 2025 року (після турніру в китайському Нінбо) потрапила до 1/8 фіналу змагань категорії WTA 500.

Нагадаємо, що інша представниця України Даяна Ястремська припинила виступи в Чарльстоні на етапі другого кола, поступившись Белінді Бенчич.

За вихід у чвертьфінал Стародубцева змагатиметься з мексиканською тенісисткою Ренатою Сарасуа.

Остання на шляху до 1/8 фіналу вже встигла вибити з домашнього турніру двох американок - Слоан Стівенс та Хлое Баптіст.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні
Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої