Замість фаворитки - "лакі-лузер": Стародубцева знищила суперницю в Чарльстоні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева продовжує успішний виступ на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні. У напруженому поєдинку другого кола українка вибила представницю Грузії та крокує далі по сітці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вольова перемога над "лакі-лузером"
Шлях Стародубцевої до 1/8 фіналу виявився непростим через зміну суперниці в останній момент.
Спочатку українка мала зустрітися з 13-ю ракеткою світу Єкатеріною Алєксандрову, проте після відмови "нейтральної" спортсменки на корд вийшла Єкатеріне Горгодзе.
Грузинка потрапила до основної сітки як "лакі-лузер", не подолавши кваліфікацію.
Початок зустрічі склався не на користь Юлії. Попри спробу відігратися у шостому геймі після невдалого старту, українка поступилася у першій партії з рахунком 3:6.
Домінування у вирішальних сетах
Після програного сету Стародубцева повністю перехопила ініціативу. У двох наступних партіях вона дозволила опонентці взяти лише три гейми.
Другий сет завершився розгромною перемогою українки 6:1, а у вирішальному відрізку матчу Юлія зафіксувала перевагу з рахунком 6:2.
Загалом протистояння тривало 1 годину та 46 хвилин. Ключовим фактором успіху стала реалізація брейкпойнтів: Стародубцева виграла 10 таких розіграшів проти 7 у Горгодзе.
Історичний контекст та наступна суперниця
Для Юлії цей успіх став знаковим - вона вперше з жовтня 2025 року (після турніру в китайському Нінбо) потрапила до 1/8 фіналу змагань категорії WTA 500.
Нагадаємо, що інша представниця України Даяна Ястремська припинила виступи в Чарльстоні на етапі другого кола, поступившись Белінді Бенчич.
За вихід у чвертьфінал Стародубцева змагатиметься з мексиканською тенісисткою Ренатою Сарасуа.
Остання на шляху до 1/8 фіналу вже встигла вибити з домашнього турніру двох американок - Слоан Стівенс та Хлое Баптіст.
