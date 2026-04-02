Майстер-клас від Стародубцевої: українка "знесла" суперницю й ефектно вийшла в 1/4 турніру в США

Вітчизняна тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 89) оформила вихід до чвертьфіналу престижного турніру в американському Чарльстоні. У протистоянні з мексиканкою Ренатою Сарасуа (WTA 85) українка продемонструвала тотальну домінацію.

WTA 500. Чарльстон. 1/8 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Рената Сарасуа (Мексика) - 6:1, 6:0

Тотальна домінація у двох сетах

Поєдинок, який очікувався як рівна битва сусідок за світовим рейтингом, пройшов за повного контролю Стародубцевої. Юлія зі старту захопила ініціативу, вдало діючи на прийомі та змушуючи суперницю постійно помилятися.

У першому сеті інтрига зберігалася до рахунку 1:1. Далі Юлія виграла п'ять геймів поспіль, що дозволило їй закрити партію з розгромним рахунком 6:1.

У другому сеті перевага українки була просто грандіозною. Мексиканка "прокинулася" тільки в шостому геймі, коли, програючи 0:5, відчайдушно не хотіла віддвати українці вирішальний бал. Сарасуа зуміла відіграти два матч-боли, але в підсумку поступилася всуху - 0:6. Гра тривала рівно годину.

Попереду битва з господинею

Це була перша очна зустріч тенісисток. Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA вперше з жовтня 2024 року, коли тенісистка дісталася до цієї стадії на "тисячнику" в Пекіні.

Наступна суперниця Юлії - 53-тя ракетка світу, господиня турніру Маккартні Кесслер.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Чарльстоні Стародубцева розгромила китаянку Чжан Шуай (WTA 62), а в другому раунді виявилася сильнішою за грузинку Катерину Горгодзе (WTA 164). Юлія залишається єдиною представницею України на турнірі, після вильоту Даяни Ястремської та Олександри Олейникової.