Мастер-класс от Стародубцевой: украинка "снесла" соперницу и эффектно вышла в 1/4 турнира в США

23:14 02.04.2026 Чт
Пятая ракетка Украины продолжает свое триумфальное шествие на престижном грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне
Андрей Костенко
Мастер-класс от Стародубцевой: украинка "снесла" соперницу и эффектно вышла в 1/4 турнира в США Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Отечественная теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) оформила выход в четвертьфинал престижного турнира в американском Чарльстоне. В противостоянии с мексиканкой Ренатой Сарасуа (WTA 85) украинка продемонстрировала тотальную доминацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500. Чарльстон. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Рената Сарасуа (Мексика) - 6:1, 6:0

Тотальная доминация в двух сетах

Поединок, который ожидался как равная битва соседок по мировому рейтингу, прошел при полном контроле Стародубцевой. Юлия со старта захватила инициативу, удачно действуя на приеме и заставляя соперницу постоянно ошибаться.

В первом сете интрига сохранялась до счета 1:1. Далее Юлия выиграла пять геймов подряд, что позволило ей закрыть партию с разгромным счетом 6:1.

Во втором сете преимущество украинки было просто грандиозным. Мексиканка "проснулась" только в шестом гейме, когда, проигрывая 0:5, отчаянно не хотела отдавать украинке решающий балл. Сарасуа сумела отыграть два матч-бола, но в итоге уступила всухую - 0:6. Игра продолжалась ровно час.

Впереди битва с хозяйкой

Это была первая очная встреча теннисисток. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира WTA впервые с октября 2024 года, когда теннисистка добралась до этой стадии на "тысячнике" в Пекине.

Следующая соперница Юлии - 53-я ракетка мира, хозяйка турнира Маккартни Кесслер.

Напомним, что в первом круге турнира в Чарльстоне Стародубцева разгромила китаянку Чжан Шуай (WTA 62), а во втором раунде оказалась сильнее грузинки Екатерины Горгодзе (WTA 164). Юлия остается единственной представительницей Украины на турнире, после вылета Даяны Ястремской и Александры Олейниковой.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

