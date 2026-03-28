Будущее Миколенко в АПЛ: "Эвертон" принял окончательное решение по украинцу после фиаско в сборной

16:31 28.03.2026 Сб
3 мин
Главный тренер "ирисок" определил роль отечественного защитника в планах команды на следующий сезон
aimg Андрей Костенко
Виталий Миколенко (фото: Getty Images)

Судьба левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко в английском "Эвертоне" стала объектом пристального внимания британских медиа. Поскольку действующий контракт 26-летнего футболиста завершается уже в июне, руководство клуба из Ливерпуля было вынуждено оперативно определиться: удерживать игрока или отпустить его свободным агентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивную информацию Football Insider.

Решение Дэвида Мойеса

Несмотря на летние сомнения и приобретение молодого конкурента - марокканца Адама Азну из "Баварии", Виталий Миколенко сумел доказать свою незаменимость. Главный тренер ливерпульцев Дэвид Мойес настоял на продолжении сотрудничества с украинцем, считая его ключевым элементом своей обороны.

По информации источников, "Эвертон" планирует ускорить переговоры, чтобы подписать новое соглашение с Миколенко еще до завершения текущего сезона Премьер-лиги. Клуб поражен стабильностью защитника, который в этом сезоне появлялся в стартовом составе в 28 матчах из 29 возможных.

"Миколенко - один из тех игроков, на которых держится успех "Эвертона". Он не делает ничего слишком причудливого, но он работает на полную все 90 минут и всегда отдает всего себя. Поэтому Дэвид Мойес хочет удержать Виталия любой ценой", - отметил бывший главный скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун.

Европейские амбиции "ирисок"

Сейчас "Эвертон" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Финиш на этой позиции позволит команде квалифицироваться в еврокубки, что станет мощным финансовым и репутационным стимулом для клуба.

Руководство надеется, что выход на европейскую арену поможет удержать не только Миколенко, но и других звезд, в частности сенегальца Илимана Ндиая, на которого претендуют топ-клубы Лондона.

Виталий Миколенко в игре за киевское "Динамо" (фото: Getty Images)

Кто такой Виталий Миколенко

26-летний уроженец Черкасс. Воспитанник академии киевского "Динамо", в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в августе 2017 года.

За время выступлений в столичном клубе Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, отметился 7 забитыми голами и получил титул чемпиона Украины, два Кубка и Суперкубок страны. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим молодым игроком украинской Премьер-лиги, а в возрасте 21 года стал одним из самых молодых капитанов в истории "бело-синих".

1 января 2022 года защитник перешел в английский "Эвертон". Сумма трансфера, по данным медиа, составила более 20 млн евро. Миколенко быстро адаптировался к английскому футболу и закрепился в основном составе "ирисок". Его дебютный гол в ворота "Лестера" в мае 2022 года болельщики признали лучшим голом сезона в клубе. Всего за "Эвертон" сыграл в 151 матче, забил 4 гола.

Карьера Миколенко в национальной сборной Украины началась в ноябре 2018 года, когда он дебютировал в возрасте 19 лет в матче против Турции. Он был основным защитником команды на Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, а также на Евро-2024. Свой первый и пока единственный гол за сборную Виталий забил в июне 2022 года в ворота Армении. На сегодня в активе футболиста 52 матча в футболке национальной команды.

