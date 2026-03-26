Марсак уперше в кар'єрі вийшов у довільну програму ЧС з фігурного катання: відео яскравого виступу

16:23 26.03.2026 Чт
2 хв
Український фігурист продемонстрував другий найкращий результат у житті
aimg Андрій Костенко
Кирило Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)

Український фігурист Кирило Марсак зумів подолати кваліфікаційний бар'єр на чемпіонаті світу-2026 з фігурного катання. Він вперше у кар'єрі відібрався до довільної програми світової першості, показавши один із найсильніших прокатів у своїй біографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Читайте також: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Успіх після Олімпіади

Світова першість-2026 стала для 21-річного українця першим великим стартом після дебютних Олімпійських ігор. Нагадаємо, саме на зимових Іграх Марсак встановив особистий рекорд у короткій програмі (86.89 бала).

На льоду ЧС-2026 Кирилу знову вдалося продемонструвати високий клас. За свій виступ у короткій програмі українець отримав 83.36 бала – це другий топ-результат у його кар'єрі. Серед 36-ти учасників Марсак потрапив до топ-24 найкращих, що дозволило йому достроково забронювати місце у фінальній частині змагань.

Шлях до фіналу

Для Марсака цей успіх став довгоочікуваним реваншем за попередні невдачі. Досі фігурист брав участь у двох чемпіонатах світу, але не проходив у фінал:

  • ЧС-2023: 35-те місце
  • ЧС-2025: 33-тє місце

"Я дуже задоволений своїм виступом. Так, ми втратили трохи балів на обертаннях, але в цілому я щасливий, що ми тримаємо планку якості на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонат світу. Кваліфікуватися до довільної програми було моїм основним завданням", - розповів Кирило у коментарі "Суспільному Спорт".

Де і коли дивитися довільну програму

Вирішальна довільна програма у чоловіків на ЧС-2026 розпочнеться у суботу, 28 березня, о 13:30 за київським часом. Трансляцію змагань в Україні забезпечує "Суспільне Спорт".

Раніше ми повідомили, що українські фігуристи увійшли до топ-20 найкращих пар планети.

