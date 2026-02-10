ua en ru
Фігурист Марсак вразив світ на Олімпіаді-2026: новий рекорд і відразу вихід у довільну програму

Вівторок 10 лютого 2026 21:08
UA EN RU
Фігурист Марсак вразив світ на Олімпіаді-2026: новий рекорд і відразу вихід у довільну програму Кирило Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Єдиний представник України у чоловічому фігурному катанні Кирило Марсак приголомшив суддів на Іграх-2026. Спортсмен на 10 балів перевершив власний рекорд та достроково завоював місце у довільній програмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Тріумфальний дебют та історичні бали

Тріумфальний дебют та історичні бали

21-річний фігурист Кирило Марсак, який вперше виступає на Олімпійських іграх, продемонстрував неймовірний прогрес у короткій програмі.

За свій прокат українець отримав від суддів 86.89 бала. Цей показник став сенсаційним, оскільки Марсак зміг покращити свій попередній особистий максимум одразу на 10 пунктів.

Такий результат дозволив українцю без зайвих запитань кваліфікуватися до наступного етапу змагань.

Нагадаємо, що цьогоріч Марсак уже вписав своє ім'я в історію, посівши восьме місце на чемпіонаті Європи - це стало найкращим результатом для України за останні 26 років.

Технічна складність та присвята батькові

Свій виступ Кирило презентував під трек "Fall On Me" у виконанні Андреа та Маттео Бочеллі.

Цей номер мав особливе значення для спортсмена, адже він присвячений його батькові, який зараз перебуває у лавах Сил оборони України.

Технічна частина виступу була виконана на найвищому рівні:

  • Четверний сальхов: найдорожчий елемент, що приніс 12.61 бала.

  • Потрійний аксель: оцінений у 10.29 бала.

  • Каскад: поєднання потрійних лутца та тулупа (12.21 бала).

  • Прогрес в обертаннях: на відміну від попередніх стартів, українець отримав максимальний четвертий рівень на фінальному комбінованому обертанні та доріжці кроків.

Загалом за технічні елементи Марсак заробив 49.2 бала, а за артистизм та презентацію - 37.69.

Коли дивитися фінальний виступ

Боротьба за медалі у чоловічому одиночному катанні продовжиться вже за кілька днів. Кирило Марсак вийде на лід із довільною програмою у п'ятницю, 13 лютого.

Початок трансляції запланований на 20:00 за київським часом. Вболівальники зможуть подивитися виступ українця на платформі "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного".

Раніше ми розповіли, хто зображений на шоломі Гераскевича, який заборонив МОК.

