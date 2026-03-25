Українські фігуристи увійшли до топ-20 найкращих пар планети

Український дует Софія Голіченко та Артем Даренський успішно подолав кваліфікаційний бар’єр на світовій першості з фігурного катання. Попри високу конкуренцію, пара виступить у вирішальному етапі змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результавт змагань.

Успіх українців у короткій програмі

На льодовій арені чемпіонату світу 2026 року завершилися змагання спортивних пар у короткій програмі.

Український тандем у складі Софії Голіченко та Артема Даренського продемонстрував впевнений прокат, який дозволив їм увійти до числа 20 найкращих дуетів планети.

За свій виступ фігуристи отримали від суддів 58.85 бали. Важливо зазначити, що технічна складова їхньої програми була оцінена у 33.30 бали.

Цей результат дозволив українцям посісти 17-те місце в загальному заліку серед 21 пари-учасниці, що гарантувало їм право представити країну у довільній програмі.

Відставання від лідерів змагань, німецького дуету Мінерви Газе та Нікіти Володіна, наразі становить менше трьох балів.

Стабільність на світовому рівні

Для Голіченко та Даренського це вже третій поспіль успішний вихід до фінальної стадії світової першості.

На двох попередніх чемпіонатах світу пара також долала сито кваліфікації та у підсумку завершувала змагання на 17-й позиції.

Нинішній вихід у довільну програму підтверджує стабільно високий рівень підготовки українських спортсменів.

Коли та де дивитися фінал

Виступ спортивних пар із довільною програмою відбудеться вже у четвер, 26 березня. Старт запланований на 19:15 за київським часом.

Пряма трансляція змагань буде доступна на ресурсах "Суспільне Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільного".

