Мандзин втретє поспіль здобуває очки на Кубку світу: підсумки спринту в Гохфільцені

Українські біатлоністи розпочали другий етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені. У першій гонці – чоловічому спринті – на старт вийшли четверо представників України, і всі вони зуміли кваліфікуватися до персьюта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Повернення Підручного

Цього разу збірна не використала одну зі стартових квот: замість п'яти спортсменів, участь у спринті взяли четверо українських біатлоністів.

Справа у тому, що Антон Дудченко й Артем Тищенко ще не повністю відновилися після хвороби. Натомість до команди повернувся капітан – Дмитро Підручний, який пропустив попередні гонки на етапі у шведському Естерсунді.

Разом із ним Україну представляли Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

Як пройшла гонка

Підручний відкривав український виступ, однак тричі схибив на першій стрільбі. Попри чистий другий рубіж, він фінішував лише 48-м і залишився поза зоною очок.

Найкращий результат збірної показав Мандзин. Попри по одній хибі на кожному з двох рубежів, він утримався у топ-30 та втретє поспіль набрав очки у залік Кубка світу.

Цимбал посів 44-те місце, Борковський – 59-те. Оскільки всі наші представники фінішували у топ-60, вони продовжать боротьбу в гонці переслідування, яка відбудеться 13 грудня.

Переможець та подіум

Тріумфатором гонки став італієць Томаззо Джакомель, який оформив своє друге особисте "золото" на Кубку світу. Другим фінішував француз Еррік Перро, а "бронзу" несподівано здобув німець Філіпп Горн, для якого це перший подіум у спринті.

Спринт, чоловіки, топ-5 та результати українців

Томаззо Джакомель (Італія) – 23:04.5 (0+0) Еррік Перро (Франція) +4.0 (0+0) Філіпп Горн (Німеччина) +6.0 (0+0) Йоган-Олав Ботн (Норвегія) +9.1 (0+0) Штурла Легрейд (Норвегія) +23.0 (0+0)

…30. Віталій Мандзин (Україна) +1:37.4 (1+1)

...44. Богдан Цимбал (Україна) +1:53.1 (1+0)

…48. Дмитро Підручний (Україна) +1:58.0 (3+0)

…59. Віталій Борковський (Україна) +2:15.5 (1+1)

Що далі

Сьогодні о 15:15 стартує жіночий спринт. У ньому візьмуть участь п'ять українок: Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина та Олександра Меркушина.

У суботу, 13 грудня відбудуться чоловіча гонка переслідування та жіноча естафета. А у неділю, 14-го – чоловіча естафета та жіночій персьют.