Мандзин третий раз подряд добывает очки на Кубке мира: итоги спринта в Хохфильцене

Украинские биатлонисты начали второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В первой гонке - мужском спринте - на старт вышли четверо представителей Украины, и все они сумели квалифицироваться в персьют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Возвращение Пидручного

На этот раз сборная не использовала одну из стартовых квот: вместо пяти спортсменов, участие в спринте приняли четверо украинских биатлонистов.

Дело в том, что Антон Дудченко и Артем Тищенко еще не полностью восстановились после болезни. Зато в команду вернулся капитан - Дмитрий Пидручный, который пропустил предыдущие гонки на этапе в шведском Эстерсунде.

Вместе с ним Украину представляли Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.

Как прошла гонка

Пидручный открывал украинское выступление, однако трижды ошибся на первой стрельбе. Несмотря на чистый второй рубеж, он финишировал лишь 48-м и остался вне зоны очков.

Лучший результат сборной показал Мандзин. Несмотря на по одной ошибке на каждом из двух рубежей, он удержался в топ-30 и в третий раз подряд набрал очки в зачет Кубка мира.

Цымбал занял 44-е место, Борковский - 59-е. Поскольку все наши представители финишировали в топ-60, они продолжат борьбу в гонке преследования, которая состоится 13 декабря.

Победитель и подиум

Триумфатором гонки стал итальянец Томаззо Джакомель, который оформил свое второе личное "золото" на Кубке мира. Вторым финишировал француз Эррик Перро, а "бронзу" неожиданно добыл немец Филипп Горн, для которого это первый подиум в спринте.

Спринт, мужчины, топ-5 и результаты украинцев

Томаззо Джакомель (Италия) - 23:04.5 (0+0) Эррик Перро (Франция) +4.0 (0+0) Филипп Горн (Германия) +6.0 (0+0) Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +9.1 (0+0) Штурла Легрейд (Норвегия) +23.0 (0+0)

...30. Виталий Мандзин (Украина) +1:37.4 (1+1)

...44. Богдан Цымбал (Украина) +1:53.1 (1+0)

...48. Дмитрий Пидручный (Украина) +1:58.0 (3+0)

...59. Виталий Борковский (Украина) +2:15.5 (1+1)

Что дальше

Сегодня в 15:15 стартует женский спринт. В нем примут участие пять украинок: Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Александра Меркушина.

В субботу, 13 декабря состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета. А в воскресенье, 14-го - мужская эстафета и женский персьют.